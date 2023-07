NBA／回到最初的起點 「飆風玫瑰」羅斯重披大學背號

「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)的職業生涯逐漸步入尾聲,他在今年休賽季轉戰灰熊後,被預料能在後衛替補戰力占有一席之地,同時也能提供這支年輕球隊休息室領導力。而他在新東家的背號也在3日出爐,將是就讀曼菲斯大學時期所穿的23號,這也是他相隔15年再度披上23號球衣。

羅斯在尼克隊過了一個不如意的賽季,例行賽場均僅12.5分,得分也是生涯最低的5.6分。明年1560萬美元的球隊選擇權理所當然被尼克給拒絕,而他便以兩年650萬美元全額保障的合約轉戰灰熊。在莫蘭特(Ja Morant)預計在開季被禁賽25場後,灰熊有補強後衛陣容的需求,羅斯除了實質戰力、領導經驗,作為同是飛人型後衛的莫蘭特導師也是理想人選。

恰巧,羅斯在NCAA 時期也正好就讀曼菲斯大學,可說是與曼菲斯種下了不解之緣。他新賽季也將披上大學時代的23號球衣以致敬這段過往,這是羅斯NBA 生涯所穿的第四個號碼。他的太太安德森(Alaina Anderson)也在Instagram上分享了灰熊對羅斯的歡迎,並曬出大學時期的照片。

雖然羅斯是土生土長的芝加哥 孩子,也是芝加哥的家鄉英雄,但他在曼菲斯人民的心中同樣也有重要的地位。雖然只在大學待一年就投入選秀,但在效力曼菲斯大學時期,羅斯場均貢獻14.9分、4.7次助攻和4.5個籃板,率隊打出38勝2敗的戰績並晉級全國冠軍戰,最終在延長賽敗給堪薩斯大學,和冠軍擦身而過。

D-Rose will wear No. 23 in Memphis again 👀🔥



(via alainataughtyou/IG) pic.twitter.com/EFvSW2NM0n