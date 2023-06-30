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NBA／驚訝波爾被送走 勇士穆迪當下很震驚：我在車上知道的

聯合新聞網／ 即時報導
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）
穆迪也出現在不少交易傳言中。（Getty Images）

波爾（Jordan Poole）交易案為聯盟投下了震撼彈，除了球迷之外，同屬勇士新生代的穆迪（Moses Moody）也不敢置信。

穆迪於2021年選秀會被勇士選入，近兩年主要在G League度過，正好逐漸破繭而出、在NBA站穩腳步的波爾錯開。不過，年齡相近、同樣代表球隊未來的他們，仍隨著時間培養出好交情，甚至一同戴下冠軍戒。

也因為這樣，讓波爾被送至遙遠的巫師時，穆迪的心情格外複雜。在《KRON 4 News》記者杜馬斯（Jason Dumas）採訪中，穆迪回憶：「我很震驚，我那時候坐在車裡，然後接到媽媽朋友的電話。這是我首度得知的方式，對，這很瘋狂。」

對許多球迷而言，送走波爾相當令人不捨，這個感受在一同成長的穆迪心中特別強烈，「這很困難。」但他也相信，波爾能在華盛頓大放異彩，「我知道這個人有多優秀，也從不懷疑，他能在任何地方成功，所以這稍微緩解了我的情緒。」

雖然波爾的離開，一部分是出於薪資因素，但勇士最終若要全力拚冠，尚有潛力的穆迪也可能會被擺上貨架。

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