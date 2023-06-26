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NBA／霍華德之子最想隔扣詹皇 在電影巧扮「甜瓜」安東尼

體育新聞組／綜合報導
魔術在選秀會首輪第11順位挑選名將霍華德的兒子小霍華德。（美聯社）
魔術在選秀會首輪第11順位挑選名將霍華德的兒子小霍華德。（美聯社）

魔術在選秀會首輪第11順位挑選名將霍華德（Juwan Howard）的兒子小霍華德（Jett Howard），他在受訪直言最想對決的球員是哈登（James Harden），最想隔扣的球員則是湖人巨星詹姆斯（LeBron James）。

Bleacher Report近期訪問多位新秀，當被問到最想隔扣誰，小霍華德表示，「你知道大家都想隔扣誰，詹姆斯，但我不認為那會發生。」

值得一提的是，以詹姆斯高中故事為主題的電影「Shooting Stars」即將上映，小霍華德在電影中飾演年輕時期的「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）。

小霍華德身高203公分，主打得分後衛，外界認為魔術「提前」選下他。魔術總裁威爾特曼（Jeff Weltman）也解釋選擇他的原因，「小霍華德不只是一個射手，他的技術很成熟、球商高且身材很好，不過他本季很多時候都在養傷」。

「我們覺得他賽季後半段要展示的東西被傷病掩蓋，他有好的腳步，對比賽感覺很棒，有很好的防守潛力，能成為一名出色的攻防兼備球員。」威爾特曼說。

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