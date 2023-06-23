不出所料 溫班亞瑪當上選秀狀元 落腳馬刺

「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）入選聖安東尼奧馬刺隊，成為2023年選秀狀元。 (美聯社)

NBA選秀會在紐約巴克萊中心登場，身高226公分的「法國怪物」溫班亞瑪(Victor Wembanyama)入選聖安東尼奧馬刺 隊，成為2023年選秀狀元。阿拉巴馬大學前鋒米勒入選夏洛特黃蜂成榜眼。

19歲又5個月的溫班亞馬將是馬刺隊史上第3名選秀狀元，體重僅104公斤的溫班亞馬，今年在法國甲級聯賽率領大都會 92隊獲得亞軍。

溫班亞瑪就如當年的「天之驕子」詹姆斯（LeBron James）一樣，投入選秀前一年就已造成旋風，身高超過7呎卻有柔順投籃手感，同時有比傳統長人更出色的速度與運球能力，除了身形較單薄外，各項天賦幾乎都是史上罕見，讓《Fox Sports》知名分析師 布薩德（Chris Broussard）直言他的天花板就是史上最佳球員(GOAT)，「他能投籃、會防守也能控球，19歲就是法國聯賽MVP，儘管不是頂級聯賽，他還是主宰了這聯盟，又將前往最會調教國際球員的馬刺隊，我不能保證他一定會成為GOAT，但這絕對是他的上限。」

阿拉巴馬大學前鋒米勒（Brandon Miller）入選夏洛特黃蜂，成為今年的選秀榜眼。

已經20歲又7個月的米勒，身高206公分、體重90公斤，今年在美國大學籃球聯盟（NCAA）繳出18.8分、8.2籃板的數據，只可惜球隊在16強的時候就遭淘汰。