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NBA／「詹皇之後最佳新秀」 溫班亞瑪抵紐約 洋基主場開球

體育新聞組／綜合報導
準狀元溫班亞瑪抵達紐約受邀到洋基主場開球。（Getty Images）
準狀元溫班亞瑪抵達紐約受邀到洋基主場開球。（Getty Images）

2023年NBA選秀22日登場，狀元大熱門溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已抵達紐約。ESPN選秀專家吉佛尼（Jonathan Givony）在電視節目上提到：「溫班亞瑪應該是自從詹姆斯後，前景最好的新人。」

影音來源：YouTube

年僅19歲的溫班亞瑪身高226公分加上極佳的速度和外線投籃手感，被外界視為過去幾十年來難得一見的籃球奇才。

ESPN選秀專家吉佛尼提到：「他是我自從詹姆斯（LeBron James）之後，看過前景最好的新秀，我報導選秀超過20年了，沒看過像溫班亞瑪這樣的球員，他是防守支柱，可以替籃框加蓋，還擁有控球、傳球和投籃能力，他能打控球後衛也能打中鋒，他可以包辦一切，而他只有19歲，進入NBA只會變得更強壯、更成熟。」

溫班亞瑪抵達紐約，在機場受到大批球迷包圍簽名，並且隨即受到MLB紐約洋基的邀請到主場擔任開球嘉賓。

隨著溫班亞瑪的聲勢越來越高，部分球迷擔心他的能力被過分誇大，可能導致其壓力過大、最終成長不如預期。就像過去的維金斯（Andrew Wiggins）、西蒙斯（Ben Simmons）、威廉森（Zion Williamson）等狀元，都曾被譽將像詹姆斯一樣能主宰聯盟，但三人生涯都有所掙扎，和真正的「天選之人」都有極大差距。

然而溫班亞瑪本人並不擔心被外界期待壓垮，受訪時自信說道，「我對自己有很高的期望，外界的期許和我義無反顧的決心相比反而不算什麼。我能一直堅持目標，沒有人可以打擾我，處理這樣的高壓對我來說並不困難。」

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