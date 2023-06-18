NBA／無懼馬龍酸言 詹姆斯：我才是太陽

詹姆斯在球隊放暑假後，近期都在歐洲發展個人事業。（ Getty Images）

湖人 與詹姆斯（LeBron James）始終是NBA的流量密碼，即使早已在西區冠軍戰被淘汰，仍不斷躍上新聞版面。這點似乎令總冠軍金塊的教頭馬龍（Mike Malone）有點吃味。

繼在西區冠軍賽第2戰賽後向媒體抱怨「大家都在討論湖人」，近期在封王遊行 上也揶揄詹姆斯考慮退休 一事。而詹姆斯終於不忍了，直接在Instagram上發文影射，似乎就是在回擊馬龍的酸言酸語。

湖人與金塊場外的火藥味並沒有伴隨著金塊晉級而離去，金塊總教練馬龍在奪冠後，看起來還惦記著與湖人的交手經歷。

當在受訪時談及金塊奪冠後是否該被尊重，他則說：「提到湖人，這是突發新聞，我正在考慮退休」，明顯是針對詹姆斯在遭淘汰後的退休傳聞做回應；在封王遊行時，馬龍身上穿著印有自己在西冠首戰後對媒體發言的衣服。甚至，當主持人介紹馬龍時，更稱他為「湖人的老爸」。

而在放暑假的詹姆斯，近幾個禮拜則是待在歐洲處理個人事業，難得在Instagram上發文表示心聲。

他發文寫道，「聽說很多人最近很在意我是嗎？我想我知道理由，別理這些蠢蛋了！黑詹產業鏈正來到歷史新高。」選在這個時間點發文，顯然詹姆斯反擊馬龍的意味濃厚。

除此之外，詹姆斯也不改霸氣本色，在文末說道，「酸民沉浸在此刻的光芒吧，因為我知道我是太陽，我永垂不朽！」