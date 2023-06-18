我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遊德遇惡男被拋山谷 倖存華女出院 遇難華女家人抵德國

中僅派司長接機 布林肯來訪 北京冷臉以待

NBA／無懼馬龍酸言 詹姆斯：我才是太陽

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯在球隊放暑假後，近期都在歐洲發展個人事業。（ Getty Images）
詹姆斯在球隊放暑假後，近期都在歐洲發展個人事業。（ Getty Images）

湖人與詹姆斯（LeBron James）始終是NBA的流量密碼，即使早已在西區冠軍戰被淘汰，仍不斷躍上新聞版面。這點似乎令總冠軍金塊的教頭馬龍（Mike Malone）有點吃味。

繼在西區冠軍賽第2戰賽後向媒體抱怨「大家都在討論湖人」，近期在封王遊行上也揶揄詹姆斯考慮退休一事。而詹姆斯終於不忍了，直接在Instagram上發文影射，似乎就是在回擊馬龍的酸言酸語。

湖人與金塊場外的火藥味並沒有伴隨著金塊晉級而離去，金塊總教練馬龍在奪冠後，看起來還惦記著與湖人的交手經歷。

當在受訪時談及金塊奪冠後是否該被尊重，他則說：「提到湖人，這是突發新聞，我正在考慮退休」，明顯是針對詹姆斯在遭淘汰後的退休傳聞做回應；在封王遊行時，馬龍身上穿著印有自己在西冠首戰後對媒體發言的衣服。甚至，當主持人介紹馬龍時，更稱他為「湖人的老爸」。

而在放暑假的詹姆斯，近幾個禮拜則是待在歐洲處理個人事業，難得在Instagram上發文表示心聲。

他發文寫道，「聽說很多人最近很在意我是嗎？我想我知道理由，別理這些蠢蛋了！黑詹產業鏈正來到歷史新高。」選在這個時間點發文，顯然詹姆斯反擊馬龍的意味濃厚。

除此之外，詹姆斯也不改霸氣本色，在文末說道，「酸民沉浸在此刻的光芒吧，因為我知道我是太陽，我永垂不朽！」

湖人 退休 遊行

上一則

NBA／勇士想賣波爾？ 傳多隊電話詢價

下一則

MLB／美聯MVP底定？大谷被讚「韋蘭德+楚奧特綜合體」

延伸閱讀

NBA／20年生涯未打灌籃大賽 詹姆斯：沒興趣

NBA／20年生涯未打灌籃大賽 詹姆斯：沒興趣
NBA／湖人為詹姆斯立雕像？ 歐尼爾：他值得

NBA／湖人為詹姆斯立雕像？ 歐尼爾：他值得
NBA／稱湖人該幫詹皇立雕像 歐尼爾：他在這裡破得分紀錄

NBA／稱湖人該幫詹皇立雕像 歐尼爾：他在這裡破得分紀錄
NBA／韋德保證詹姆斯不會退休：他只是一時情緒上來

NBA／韋德保證詹姆斯不會退休：他只是一時情緒上來

熱門新聞

梅西10日抵達中國後，卻因簽證問題被卡在北京國際機場約2小時左右。（取自推特）

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

2023-06-10 23:40
梅西抵達北京的第一天，網上傳出梅西因為簽證問題被困在首都國際機場2個小時。（圖截取自都市快報）

簽證出狀況 梅西驚傳一度受困北京機場 無法入境

2023-06-10 11:33
梅西開賽僅81秒就進球，創個人生涯最快進球紀錄。(截自CCTV-5)

北京友誼賽 阿根廷2：0勝澳洲 梅西81秒破門創紀錄

2023-06-15 10:18
下半場靠著約柯奇（左）獨拿19分，帶領金塊成功翻盤，最終以94：89擊退熱火。（路透）

NBA總冠軍／94:89 金塊擊敗熱火 抱回隊史47年首冠

2023-06-12 23:03
約柯奇的兩歲女兒超萌。（Getty Images）

NBA／約柯奇捧冠 可愛的2歲女兒剛好名叫「熱火」？

2023-06-13 07:47
王欣瑜(左)與謝淑薇奪下法國網球公開賽女雙冠軍。(歐新社)

法網／逆轉勝 「海峽組合」謝淑薇、王欣瑜女雙奪冠

2023-06-11 09:08

超人氣

更多 >
賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用

賊猖狂到家門口偷信盜社安號 華人身分屢被冒用
忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑

忘記參加過葬禮？拜登發表槍枝安全演講 收尾一句「天佑女王」引困惑
協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖

協助美國經濟力抗升息衝擊的四支柱 三根已動搖
3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠

3星座提分手超絕情：獅子冷酷、水瓶一秒轉頭走 這星座最冷漠
科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂

科羅拉多州18歲少女隆乳亡 韓裔醫師被判過失殺人未遂