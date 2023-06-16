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NBA／湖人為詹姆斯立雕像？ 歐尼爾：他值得

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯未來是否會被湖人退休球衣一直是令球迷們好奇的問題。（Getty Images）
詹姆斯未來是否會被湖人退休球衣一直是令球迷們好奇的問題。（Getty Images）

詹姆斯（LeBron James）自2018轉隊湖人以來，已度過五個賽季，這也意味著他待在湖人的時間超越了熱火，但相比於熱火幾乎篤定將退休詹姆斯的6號球衣，擁有悠久且輝煌歷史的湖人是否該退休詹姆斯球衣仍是個未知數。而湖人名宿「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）近期在受訪時力挺詹皇，表示他替湖人隊奪下一座冠軍，且在洛杉磯登頂歷史得分王，應該要獲得一座雕像。

曾獲17次NBA總冠軍的湖人隊史共退休12件球衣、設立了4座雕像，未來「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）也幾乎篤定成為第五座雕像的擁有者。詹姆斯在效力湖人期間三度率隊進入季後賽並拿下追平塞爾蒂克的隊史第17冠，意義非凡。但除了奪冠年登頂西區第一，在其餘年份，詹姆斯都沒有讓湖人打出具有宰制力的戰績，也讓「背號是否該被湖人退休」成為球迷間熱議的話題。

對此，曾被湖人退休球衣且立雕像的歐尼爾呈現支持態度。「如果湖人隊想給他一座雕像，我會接受的」，歐尼爾說，「他確實在湖人隊奪下了總冠軍，但很多人說這不算數；他身披湖人球衣打破了歷史得分紀錄，他是個偉大的球員。」

而歐尼爾也提到湖人迷是永遠都是「貪心的」，「詹姆斯做到了身為一個湖人球員應該做到的事情，但湖人迷們總是想要更多，『好吧，你給了我們一個泡泡冠軍，那你什麼時候要給我們另一個？』總是這樣。」

詹姆斯在湖人期間共穿過兩個號碼，分別是23號及6號。他前兩年身穿23號帶領球隊奪冠，但6號球衣顯然會是他在湖人生涯穿更久的。因此屆時若詹姆斯真要被湖人退休球衣，會選擇哪個號碼想必也會引起外界關注。

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