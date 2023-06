NBA／布萊恩差點離開湖人 恩師威斯特：他說過想來灰熊

對很多人來說,布萊恩(Kobe Bryant)不僅是聯盟傳奇,更是群星薈萃的湖人 裡當之無愧的標誌之一,不過湖人名宿威斯特(Jerry West)近日在Podcast節目上爆料,布萊恩曾一度要離開他所代表的洛杉磯 。

事實上,在1996年選秀會以第13順位選中布萊恩的是黃蜂隊。然而,作為時任湖人總管的威斯特慧眼識英雄,早在試訓時就與布萊恩有默契,隨即發動交易案將布萊恩帶至洛杉磯,促成了日後「黑曼巴」在湖人20季,替球隊打下五座總冠軍的傳奇生涯。

雖然布萊恩生涯早期與歐尼爾(Shaquille O'Neal)組成的「OK連線」締造了三連霸王朝,兩人的矛盾卻越來越深,直到2003-04賽季爭冠失利後,迎來無可挽回的結局,布萊恩剛好也在該賽季成為自由球員,這使他有了離開洛杉磯、轉投他隊的想法。

由於威斯特當時已離開湖人,前往灰熊擔任總管,讓布萊恩將與他再續前緣視為可能選項。威斯特在喬治(Paul George)的Podcast上回憶道,「我們那時候在橘郡一家飯店會面,他告訴我想來曼菲斯打球,我問他:『你在開玩笑嗎?』他說不是,我回他別這樣做,你不屬於曼菲斯,就算離隊還是洛杉磯的一部分」,他接著說,自己只是想讓布萊恩知道,他沒有義務為自己或灰熊打球。

The Paul George podcast is so fire, Jerry West is on there talking about Kobe wanting to go to the Grizzlies during his 2004 free agency pic.twitter.com/1d6RIpOr64