NBA／布萊恩差點離開湖人 恩師威斯特：他說過想來灰熊

前湖人總管威斯特透露布萊恩一度想跟隨他去灰熊打球。（美聯社）

對很多人來說，布萊恩（Kobe Bryant）不僅是聯盟傳奇，更是群星薈萃的湖人 裡當之無愧的標誌之一，不過湖人名宿威斯特（Jerry West）近日在Podcast節目上爆料，布萊恩曾一度要離開他所代表的洛杉磯 。

事實上，在1996年選秀會以第13順位選中布萊恩的是黃蜂隊。然而，作為時任湖人總管的威斯特慧眼識英雄，早在試訓時就與布萊恩有默契，隨即發動交易案將布萊恩帶至洛杉磯，促成了日後「黑曼巴」在湖人20季，替球隊打下五座總冠軍的傳奇生涯。

雖然布萊恩生涯早期與歐尼爾（Shaquille O'Neal）組成的「OK連線」締造了三連霸王朝，兩人的矛盾卻越來越深，直到2003-04賽季爭冠失利後，迎來無可挽回的結局，布萊恩剛好也在該賽季成為自由球員，這使他有了離開洛杉磯、轉投他隊的想法。

由於威斯特當時已離開湖人，前往灰熊擔任總管，讓布萊恩將與他再續前緣視為可能選項。威斯特在喬治（Paul George）的Podcast上回憶道，「我們那時候在橘郡一家飯店會面，他告訴我想來曼菲斯打球，我問他：『你在開玩笑嗎？』他說不是，我回他別這樣做，你不屬於曼菲斯，就算離隊還是洛杉磯的一部分」，他接著說，自己只是想讓布萊恩知道，他沒有義務為自己或灰熊打球。

The Paul George podcast is so fire, Jerry West is on there talking about Kobe wanting to go to the Grizzlies during his 2004 free agency pic.twitter.com/1d6RIpOr64 — Ahmed/The Ears/IG: BigBizTheGod 🇸🇴 (@big_business_) June 12, 2023

威斯特的勸阻發揮了功用，布萊恩最終留隊並成為湖人唯一老大，奠定了日後在球隊的傳奇地位。