NBA總冠軍賽G4／金塊退熱火 搶先聽牌 隊史首冠只差1勝

約柯奇23分、12籃板，率隊以108：95擊退熱火。(Getty Images)

NBA總冠軍賽 第四戰，金塊客場108：95擊敗熱火，系列賽取得3勝1負聽牌，距離隊史首冠只差一勝。

挾著前一場在邁阿密大勝15分的氣勢，金塊在第四戰依舊展現強悍的團隊戰力，前三節又取得兩位數領先分差；儘管熱火第四節初試圖追趕，加上約柯奇（Nikola Jokic）也面臨五犯危機，但還是無法有效縮小雙方差距。

最後關頭，布朗（Bruce Brown）即時挺身而出個人獨拿11分，從而確保金塊領先優勢。最終金塊再以108：95擊退熱火，系列賽取得3比1聽牌，下一戰有望回自家主場封王。

雖然約柯奇首節就因爭搶籃板不慎扭傷右腳踝，不過歷經短暫處理依舊回到場上奮戰，他在上半場和葛登各拿下16分，幫助金塊取得4分領先；第三節金塊攻勢更加凌厲，葛登（Aaron Gordon）百分之百命中率獨拿9分，約柯奇和穆雷（Jamal Murray）也合拿13分，金塊繳出56.5%的團隊命中率，同時迫使熱火低於4成，金塊趁勢拉開13分差。

第四節進行到9分24秒時，約柯奇吞下第5次犯規，被迫退場休息；熱火把握機會，巴特勒（Jimmy Butler）拿下7分，一度追到7分差；約柯奇重新回到場上，布朗則是趁勢殺出，他在最後時刻拿下11分，穩定了球隊領先局面。