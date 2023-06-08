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NBA／鵜鶘威廉森昨宣布女友懷孕 今遭成人片女星指控劈腿

聯合新聞網／即時報導
鵜鶘球星威廉森遭指控劈腿。（路透）
鵜鶘球星威廉森遭指控劈腿。（路透）

鵜鶘球星威廉森（Zion Williamson）昨天才宣布女友Ahkeema懷孕好消息，沒想到他今天竟遭成人片女星米爾斯（Moriah Mills）指控腳踏兩條船。

Ahkeema昨天在Youtube上傳性別揭曉派對，公布自己懷上一名女嬰。威廉森在影片向未來的女兒喊話，「妳會在某時間點看到這影片，我不知道未來如何，但爸爸媽媽愛妳，如果妳在這世界什麼都不清楚，只要知道爸爸媽媽會愛你一輩子。」

如此溫馨感人的一刻，卻突然風雲變色。成人片女星米爾斯在推特發文指控威廉森腳踏兩條船，氣到連發20多篇推文，米爾斯公布兩人對話紀錄，以及交往的細節，她還嗆威廉森，「最好祈禱我沒懷孕！」

許多網友認為米爾斯只是在炒話題，目前威廉森對此事未做公開回應，米爾斯則透露自己遭許多威廉森粉絲私訊騷擾。

威廉 推特

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