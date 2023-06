NBA／鵜鶘威廉森昨宣布女友懷孕 今遭成人片女星指控劈腿

鵜鶘球星威廉 森(Zion Williamson)昨天才宣布女友Ahkeema懷孕好消息,沒想到他今天竟遭成人片女星米爾斯(Moriah Mills)指控腳踏兩條船。

Ahkeema昨天在Youtube上傳性別揭曉派對,公布自己懷上一名女嬰。威廉森在影片向未來的女兒喊話,「妳會在某時間點看到這影片,我不知道未來如何,但爸爸媽媽愛妳,如果妳在這世界什麼都不清楚,只要知道爸爸媽媽會愛你一輩子。」

如此溫馨感人的一刻,卻突然風雲變色。成人片女星米爾斯在推特 發文指控威廉森腳踏兩條船,氣到連發20多篇推文,米爾斯公布兩人對話紀錄,以及交往的細節,她還嗆威廉森,「最好祈禱我沒懷孕!」

Better pray I’m not pregnant too because I’m definitely late @Zionwilliamson