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NBA／劇情大逆轉？傳厄文招募詹皇到獨行俠組三巨頭

體育新聞組／綜合報導
詹姆斯(左)、厄文(右)。（路透）
詹姆斯(左)、厄文(右)。（路透）

詹姆斯（LeBron James）今年爭冠失敗後，傳出有退休打算，媒體曾推測這是他向湖人高層施壓，推動厄文（Kyrie Irving）交易案的手段，但案情卻出現逆轉，反而是厄文在招募詹皇，希望他能轉戰獨行俠。

厄文今年季中轉戰獨行俠，無緣打進季後賽，今年夏天將成為自由球員。他先前多次現身湖人主場觀看季後賽，讓外界聯想，他打算和詹皇在湖人重聚。不過據The Athletic知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導指出，厄文已聯繫詹皇，招募他到獨行俠。

Bleacher Report記者海恩斯（Chris Haynes）也爆料，儘管礙於NBA規定，去年和湖人延長合約的詹姆斯無法在季中被交易，但獨行俠季中就考慮過交易詹姆斯，讓兩人與唐西奇（Luka Doncic）組成三巨頭。

詹皇新合約為2年9710萬美元，2024-25年賽季握有球員選項。詹皇2023-24賽季年薪為4690萬美元，若獨行俠真想交易詹皇，預計得送出小哈德威（Tim Hardaway Jr.）、伯坦斯（Davis Bertans）及其他合約才能配平交易，不過這些球員交易價值過低，因此交易案要成型的難度頗大。

厄文 湖人 季後賽

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