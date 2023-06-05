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NBA／約柯奇飆高分金塊1勝難求？ 穆雷：兩者並無關聯

記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇生涯季後賽4場破40分，金塊一勝難求。(路透)
約柯奇生涯季後賽4場破40分，金塊一勝難求。(路透)

約柯奇（Nikola Jokic）在總冠軍賽第2戰場全場出手28次，飆進41分11籃板4助攻，出手次數本季季後賽單場第4多，也是第3次突破40分，然而如同前兩次破40分的比賽，金塊再度落敗。

約柯奇在首輪對灰狼第4戰拿下43分，第二輪對太陽第4戰也轟進生涯季後賽新高53分，這兩場比賽金塊都輸球。連同4日在內，金塊今年季後賽一共吞下4場敗仗，這4場約柯奇得分都超過30分。事實上，約柯奇生涯季後賽共有4次突破40分，金塊4場都吞敗。

賽後被問到約柯奇的高得分是否造成金塊一勝難求？穆雷（Jamal Murray）提出自己的看法：「我不認為這兩者之間有任何關係。我們就是輸在防守端和比賽紀律。我們不能只有第二節、第三節打得好，而是要全力出擊，克服比賽中的起伏，彼此團結，打出比賽強度和拚勁。這些我們今晚都沒有做到。」

老將格林（Jeff Green）則表示：「我不認為熱火阻止了他傳出助攻。如果他像今天比賽這樣主動攻擊，其他球員得想辦法打出好的效率。我們不能只等著約柯奇想辦法傳球給我們，我們也需要打出侵略性。」

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