NBA總冠軍賽G2／羅賓森末節砍分助熱火強勢逆轉 金塊主場吞敗

熱火111：108拿下金塊。（Getty Images）

總冠軍賽 第2戰前三節處於領先7分優勢的金塊，第四節遭到「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）連續狙擊，加上本身進攻不振，讓熱火殺出一波15比2的攻勢，一舉超前比分；熱火隨後掌控住局面，儘管金塊連續命中外線將比分拉近，不過穆雷（Jamal Murray）最後一擊三分出手未中，錯失追平比分的機會。熱火演出逆轉秀，最終以111比108敲碎金塊。

熱火將戰局扳成1比1平手，重新把主場優勢拉回自己手上，同時他們斬斷了金塊近期7連勝，更讓丹佛魔鬼主場苦吞今年季後賽的第一敗。

熱火第2戰一掃前場比賽的低迷外線手感，特別是三分球9投0中的史特魯斯（Max Strus），首節就砍進4顆三分球，幫助球隊取得領先；熱火上半場三分球17投8中，帶給金塊不小壓力。不過金塊挾著第二節攻勢多點開花，一度超前比分並領先15分之多。半場打完，金塊57比51領先熱火。

金塊上半場僅有約柯奇（Nikola Jokic）得分超過兩位數，在隊友進攻沒有太多建樹下，約柯奇持續攻堅，他在第三節9投6中獨拿18分，讓金塊猶能維持領先，帶著8分差進入決勝期。

熱火防堵約柯奇以外球員進攻發揮逐漸產生效果，金塊第四節出現嚴重的得分乾旱期，前3分鐘僅得2分，反觀熱火在羅賓森狂砍10分的帶動下，殺出一波15比2的攻勢，一口氣翻轉戰局。

熱火點燃氣勢，持續壓制金塊的發揮，約柯奇拿下6分，葛登（Aaron Gordon）和穆雷也接連命中三分球，金塊從落後12分追到3分差。最後時刻，阿德巴約（Bam Adebayo）兩罰命中，約柯奇也迅速搶回兩分；巴特勒（Jimmy Butler）三分出手落空，掌握最後一擊機會的穆雷未能投進外線，比賽也隨之結束。