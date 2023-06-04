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NBA／囑咐球員遠離媒體評論 金塊主帥：我們首戰沒打多好

中央社／台北4日電
金塊第2戰尋求季後賽主場10連勝。(路透)
金塊第2戰尋求季後賽主場10連勝。(路透)

NBA總冠軍賽第2戰將於美東時間4日開打，首戰落敗的熱火又傳出利空，射手「英雄哥」赫洛因傷持續缺席，東冠表現出色的馬丁則是生病，前一天沒有參與練球。

赫洛（Tyler Herro）本季例行賽平均可攻下20.1分、5.4籃板，還能以38%的命中率每場砍進3記三分彈，是熱火重要的攻擊火力來源，只可惜他在季後賽首輪對公鹿就發生右手骨折的憾事，當時評估需缺席4到6周。

就在熱火拚戰東區冠軍賽時，就有消息傳出赫洛有機會在總冠軍賽第3戰提前復出，後來首戰結束，又有部分外媒提及赫洛第2戰就能傷癒歸隊。

根據ESPN報導，這個似乎完全是烏龍消息，因為今天練球結束後，赫洛依舊被熱火球團移出出賽名單；更慘的是，東冠平均得分19.2分的馬丁（Caleb Martin）則是因為生病缺席今天的球隊練習。

主場作戰的金塊則顯得兵強馬壯，不過ESPN報導，金塊總教練馬龍（Michael Malone）在練球後接受訪問時提到，「我不覺得我們首戰打得很好，尤其在防守上，我看過影片，熱火在首戰的三分線外有16次大空檔，只是他們沒有命中而已。」

馬龍說：「我告訴球員們不要看報紙、不要看電視、不要聽廣播，不要相信那些評論，其實我們還有很多事情可以做得更好。」首戰熱火射手斯特魯斯（Max Strus）、羅賓森（Duncan Robinson）合計16投1中。

熱火在第2戰除了三分球命中率需改善之外，罰球也是一大問題。熱火在總冠軍賽首戰全場僅2次罰球機會，反觀金塊有20次。

熱火總教練史波斯特拉（Erik Spoelstra）說：「我覺得罰球數字上的差距是合理的，因為我們攻擊籃框的次數相對較低，接下來可能需要有些改進。」

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