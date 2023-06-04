NBA／總冠軍賽慘遭冷凍 勒夫不在意：會盡力幫助隊友

勒夫已多場未出賽。(Getty Images)

勒夫（Kevin Love）近期跌出熱火輪替，但這沒有影響這位34歲老將的心情，他仍然以正向心態，陪伴這支締造「老八傳奇」的球隊。

勒夫在季後賽 初期仍被賦予一定角色，在東區總冠軍賽 第6場前，他總計平均上場18分鐘，繳出場均6.9分、1.4助攻、5.8籃板的數據，卻在之後場場被冰，只能在板凳看隊友打球。

在熱火首戰被金塊以禁區優勢擊潰後，要求解凍有身高的勒夫的呼聲便越來越高。如巴克利（Charles Barkley）便曾說：「我出於兩個原因會啟用勒夫。第一，他有6個犯規可以運用；第二，他可以透過三分球迫使約柯奇（Nikola Jokic）出來防守，這能為球隊拉開空間。」

不過，身經百戰的勒夫，對於自己能否上場並無怨言，在接受《邁阿密先驅報》記者安東尼姜（Anthony Chiang）採訪時，他說道，「我認為能坐在板凳等待，是種奢侈。如果我的號碼被叫到了，那很好；如果沒有，我會盡全力地給予隊友幫助。」

勒夫生涯已5度進入總冠軍賽，即便他無法上場，也會在板凳端發揮老將價值，讓熱火的「老八傳奇」能繼續上演。