NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

灰熊球星莫蘭特(Ja Morant)脫序的行為,不只讓他在NBA 的生涯前途未卜,在一些人眼中,他的麻煩還會上升到生命層面。

由於日前NBA總裁席佛(Adam Silver)的發言,讓大眾都把目光放在莫蘭特的罰則,但名嘴史密斯(Stephen A. Smith)卻把心放在場外,「他身處的事情與同儕、造訪過的地方,自然而然地助長了他的行為。明顯地,他不得不隨時帶槍在身上。」

NBA與「街頭」連結頗深,不少球員都有相關經歷,但根據史密斯的說法,連這些過來人都對莫蘭特的未來憂心忡忡,「我認識很多球員來自街頭,句號。我可以告訴你,這些人不只擔心莫蘭特的球涯,還很怕他活不到5年。」

最後,史密斯再度點出莫蘭特深陷的困境,「因為他處的環境、面對的狀況,我覺得這是一件很嚴重的事情。NBA跟所有知道莫蘭特正在經歷什麼的人,都會發現自己對此很憂慮。」

莫蘭特現僅23歲,他的籃球生涯、人生理論上都還很長,但面臨這些風波,勢必得迷途知返,才能避免場內場外都墜入黑暗深淵。

Stephen A. Smith says people in the NBA Community fear that Ja Morant may not be alive in 5 years 😳 pic.twitter.com/ncYJjLrIGT