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NBA／熱火別慌 隊史3次奪冠首戰皆輸 魔術強森如是說…

體育新聞組／綜合報導
約柯奇(左)和巴特勒的對決讓人期待。（路透）
約柯奇(左)和巴特勒的對決讓人期待。（路透）

熱火在總冠軍賽首戰不敵金塊，在7戰4勝系列賽以0比1落後，不過，根據數據顯示，熱火隊史3次高舉金盃，首戰都是以輸球作收，熱火或許還有機會延續老八傳奇。

邁阿密熱火前一次挺進總冠軍賽是2020年，這次重返總冠軍賽，出戰由2屆最有價值球員（MVP）得主約柯奇（Nikola Jokic）領軍的丹佛金塊，約基奇首戰繳出大三元成績單，反觀熱火進攻端未能發揮，加上全場只獲2次罰球機會，創史上最低，終場以93比104吞敗。

這是熱火在21世紀以來第7度闖進總冠軍賽，觀察歷史數據，包括今年在內，熱火連續5次總冠軍賽首戰都吞敗。

不過，熱火球迷也別灰心，熱火隊史曾在2006年、2012年、2013年3度捧冠，其中共通點就是首戰都落敗，其中2006年對決達拉斯獨行俠，在歷經2連敗後，連拿4勝，戲劇性奪得隊史首冠。

宛如高原之城丹佛的高聳入雲，由約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）、葛登（Aaron Gordon）、格林（Jeff Green）搭起的天際線，無論高度、厚度、運動能力兼之外線投射，搭配穆雷（Jamal Murray）的串聯，更顯威力驚人。

這也是金塊本季能夠在例行賽榮登西區龍頭、季後賽只吞3敗並殺出主場9連勝的關鍵，形成他們問鼎隊史首冠的最強本錢。

就在首場總冠軍賽輕取熱火之後，有感於湖人4戰買單的魔術強森（Magic Johnson），也向熱火提出警訊：「丹佛的高度將成為熱火的一大麻煩。」

此外，魔術強森還認為約柯奇和穆雷首戰的強勢發揮固然是金塊可以碾壓熱火的要角，但有3人的表現更是功不可沒。這3人分別是波特、葛登和布朗（Bruce Brown）。

「葛登拿下16分，波特14分13籃板演出雙十，布朗從板凳殺出貢獻10分，他們是比賽的真正英雄。」魔術強森說。

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