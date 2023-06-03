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NBA／莫蘭特直播持槍累犯風波 名記者曝可能遭遇重罰

記者蔡佳霖／即時報導
莫蘭特持槍事件有可能面臨嚴重處分。（Getty Images）
莫蘭特持槍事件有可能面臨嚴重處分。（Getty Images）

今年例行賽後段才因持球風波遭禁賽8場的灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant），只過了兩個月又在首輪遭湖人淘汰後的Instagram直播亮槍，引發軒然大波。

3個月內2次亮槍，莫蘭特的行為顯然已經對聯盟形象造成巨大影響，NBA總裁席佛（Adam Silver）考量到總冠軍賽期間不願被瓜分焦點，透露聯盟現階段還不會公布相關懲處，而會留待休賽季再發表聲明。

根據ESPN記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）的說法，他認為所有跡象都顯示，莫蘭特勢必會面臨重罰，包括長期禁賽等。

「席佛的採訪提到這件事將在後續公布，這是很不尋常的。從這種種的跡象表明，莫蘭特將會面臨嚴重的處罰，以及長時間的停賽。」

席佛先前出席活動也再次藉由莫蘭特事件談到槍枝問題。「無論人們對擁槍權利的個人看法如何不同，但共識是應該以安全的方式處理槍支問題，在特定情況下揮舞或展示槍支就是不符合槍支安全的行為。對於一個NBA球員，尤其是莫蘭特如此等級的球員來說，他應該向他擁有的數千萬粉絲發出正確的信息。我在這所評論的並不是任何州的法律，對我來說，就是槍支安全的問題。」

過去惹出持槍爭議的亞瑞納斯（Gilbert Arenas），除了牽涉法律問題，最終更遭到聯盟禁賽50場的處分，不過年僅27歲，籃球生涯也就此走下坡。莫蘭特是否會走向同樣的路，就要看他自己的反省和造化了。

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