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NBA／新一代教練殺手？杜蘭特不到一年換了4任主帥

記者蔡佳霖／即時報導
杜蘭特會和新主帥佛蓋爾擦出何種火花？備受外界期待。（美聯社）
杜蘭特會和新主帥佛蓋爾擦出何種火花？備受外界期待。（美聯社）

隨著太陽將以5年3100萬美元的合約延攬前湖人冠軍教頭佛蓋爾（Frank Vogel），等於杜蘭特（Kevin Durant）在短短不到一年之內，已經迎接了4任總教練。

在今年賽季之初，杜蘭特還為籃網效力，當時主帥奈許（Steve Nash）就因戰績持續不振遭到解雇，改由馮恩（Jacque Vaughn）接掌；季中，籃網決定大動陣容進行重建，遂與太陽達成交易，將杜蘭特送走。

杜蘭特的總教練再度換成威廉斯（Monty Williams）。雖然太陽一度被看好登頂，但顯然團隊磨合、傷兵麻煩和陣容缺陣問題在面對兵強馬壯的金塊無限放大，第二輪系列賽6戰遭淘汰，太陽隨後迅速解除與威廉斯合作關係，讓杜蘭特幾個月不到又要重新迎接新任總教練。

儘管被網友戲稱「教練殺手」，不過對杜蘭特和太陽來說，下一個賽季將是非常關鍵，特別是在保羅（Chris Paul）明顯退化情況下，能否有效填補陣容，進而創造一個能夠衝擊總冠軍的堅強團隊，將考驗制服組的規劃和佛蓋爾的執教功力。

資深球評布洛薩德（Chris Broussard）近日在節目中提到：「倘若約柯奇（Nikola Jokic）今年率領金塊奪冠，他將擁有2個年度MVP和1座總冠軍，也許現在還無法超越杜蘭特，但在他生涯結束後，他的歷史地位肯定會排在杜蘭特之前。」

顯然，對於離開勇士後這幾年面臨大傷、球隊在季後賽也難以向上突破的杜蘭特而言，歷史定位的考驗依舊嚴峻。

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