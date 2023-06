NBA／新一代教練殺手？杜蘭特不到一年換了4任主帥

隨著太陽將以5年3100萬美元的合約延攬前湖人冠軍教頭佛蓋爾(Frank Vogel),等於杜蘭特(Kevin Durant)在短短不到一年之內,已經迎接了4任總教練。

在今年賽季之初,杜蘭特還為籃網效力,當時主帥奈許(Steve Nash)就因戰績持續不振遭到解雇,改由馮恩(Jacque Vaughn)接掌;季中,籃網決定大動陣容進行重建,遂與太陽達成交易,將杜蘭特送走。

杜蘭特的總教練再度換成威廉 斯(Monty Williams)。雖然太陽一度被看好登頂,但顯然團隊磨合、傷兵麻煩和陣容缺陣問題在面對兵強馬壯的金塊無限放大,第二輪系列賽6戰遭淘汰,太陽隨後迅速解除與威廉斯合作關係,讓杜蘭特幾個月不到又要重新迎接新任總教練。

KD is set to play under his FOURTH HC in the past year... pic.twitter.com/UYytNXR2Sm