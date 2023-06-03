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NBA／金塊「高原連線」太強勢 魔術強森：熱火麻煩大了

記者蔡佳霖／即時報導
魔術強森認為丹佛鋒線的高度將會成為熱火的大麻煩。(路透)
魔術強森認為丹佛鋒線的高度將會成為熱火的大麻煩。(路透)

湖人在今年下半季能夠重振雄風，從谷底翻身，其高大的鋒線優勢是一大因素之一，這在季後賽面對灰熊和勇士的比賽中展露無疑。然而這項優勢在對到金塊禁區鋒線群，卻是顯得搖搖欲墜，難以抗衡，反映在對戰上，就是0比4慘遭橫掃。

宛如高原之城丹佛的高聳入雲，由約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）、葛登（Aaron Gordon）、格林（Jeff Green）搭起的天際線，無論高度、厚度、運動能力兼之外線投射，搭配穆雷（Jamal Murray）的串聯，更顯威力驚人。

這也是金塊本季能夠在例行賽榮登西區龍頭、季後賽只吞3敗並殺出主場9連勝的關鍵，形成他們問鼎隊史首冠的最強本錢。

就在首場總冠軍賽輕取熱火之後，有感於湖人4戰買單的魔術強森（Magic Johnson），也向熱火提出警訊：「丹佛的高度將成為熱火的一大麻煩。」

此外，魔術強森還認為約柯奇和穆雷首戰的強勢發揮固然是金塊可以碾壓熱火的要角，但有3人的表現更是功不可沒。這3人分別是波特、葛登和布朗（Bruce Brown）。

「葛登拿下16分，波特14分13籃板演出雙十，布朗從板凳殺出貢獻10分，他們是比賽的真正英雄。」魔術強森說。

波特 季後賽 湖人

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