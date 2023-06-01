NBA／8年賺1億 前太陽教頭威廉斯轉戰活塞 合約傳出天價

威廉斯簽下超級天價教練合約，打破聯盟紀錄。(美聯社)

傳出將以6年7200萬元合約接任活塞主帥的前太陽教頭威廉 斯（Monty Williams），其合約金額和內容還不止如此。

據ESPN知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，威廉斯實際上的合約是達到6年7850萬元，且包含第7和第8年的球隊選項，加上其中的激勵條款，總價值甚至會來到8年近1億元的破紀錄天價，可說是震驚教練界。

活塞砸錢積極追求，如願得到原本想休息一年的威廉斯。威廉斯如果沒有馬上接受這份工作，其實他和太陽還有3年2100萬元的剩餘款項，按照他合約附加條款，威廉斯轉戰底特律後，太陽將可以省下這筆薪資。

在太陽執教的4個賽季裡，威廉斯取得194勝115敗的成績，勝率達62.8%；在2020-21年賽季率隊打進總冠軍賽，隔年2021-22賽季，太陽又取得64勝18敗的隊史最佳戰績，高居全聯盟第一，因此獲選年度最佳總教練。

儘管近3年太陽在季後賽 表現顯得虎頭蛇尾，但對於儲備不少潛力新星的活塞來說，顯然希望威廉斯能扮演導師角色，帶領汽車 城重振雄風，擺脫谷底陰霾。從2009-10年賽季至今，活塞僅2次打進季後賽，且首輪就遭到淘汰。

威廉斯的平均年薪超過1300萬元，直接超越波波維奇（Gregg Popovich）的1150萬元，柯爾（Steve Kerr）的950萬元、史波史特拉（Erik Spoelstra）的850萬元，成為聯盟薪資最高的總教練。

只是和上述3位名帥相比，威廉斯的戰功和資歷顯得天差地遠，就看他能否化腐朽為神奇，真正展現執教功力。