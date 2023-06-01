NBA／約柯奇未來制霸西區 湖人重啟透納交易案？

金塊一哥約柯奇。（路透）

金塊美東時間6月1日晚上將與熱火展開7戰4勝制的總冠軍賽 ，且被外界看好將奪下隊史首冠，其中金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）在今年季後賽 的好表現，更被認為將在未來幾年領軍統治西區，而美國媒體也在今天建議湖人 如想重新取得西區霸主位置，重啟溜馬中鋒透納（Myles Turner）的交易案，將會是最好選擇。

金塊今年季後賽在約基奇領軍下，首度闖進到NBA總冠軍賽，而他個人更是繳出一張平均大三元的亮眼數據，這也讓約柯奇被認為將很有機會帶領金塊奪下總冠軍，個人也將拿下總冠軍賽MVP的榮耀。

在金塊主力陣容目前都正值當打之年，其中約柯奇更是才將進入球員技術黃金期的28歲下，未來幾年金塊可能持續宰制西區，而今天美國媒體也建議日前西區冠軍賽遭到金塊橫掃出局的湖人，要想在接下來的幾個賽季擋下金塊，重啟溜馬中鋒透納的交易案將會是最好的方式。

比約基奇年輕1歲的透納，曾在2019年與2021年兩度拿下聯盟阻攻王，不僅在防守端具有相當的護框與嚇阻力，且近年三分球表現更是逐步成長，而湖人其實早在去年底就傳出有意透過交易與溜馬換取透納，而透納更曾表態希望為湖人效力，不過雙方在交易籌碼上無法達成共識而作罷，最終他也與溜馬簽下2年續約。

今年休賽季湖人將面臨戰力的重整，除了維持詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）的雙核心外，球團也已經放話會全力留下將成為受限自由球員的八村壘與里夫斯（Austin Reaves），美國媒體也建議湖人可以拿出畢斯利（Malik Beasley）、班霸（Mo Bamba）的到期合約以及首輪選秀權來交易透納，而透納的加入也將讓戴維斯可以回到熟悉的大前鋒位置，扮演2020年西區冠軍賽「魔獸」霍華德（Dwight Howard）在第一線對抗約柯奇，讓戴維斯從後補防的角色。