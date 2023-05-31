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NBA／約柯奇「無明顯弱點」熱火主帥：冠軍賽陣容異動對付他

記者劉肇育／即時報導
熱火總教練史波史特拉。（Getty Images）
熱火總教練史波史特拉。（Getty Images）

在歷經與塞爾蒂克隊的東區冠軍搶七大戰後，將「老八傳奇」延續到總冠軍賽的熱火隊，今天隨即恢復練球為明天登場的總冠軍賽進行最後調整，其中如何擋下金塊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）將成為熱火的首要課題，熱火總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）也直言，約柯奇幾乎沒有任何明顯的弱點。

熱火在日前淘汰塞爾蒂克後，成為自1999年的尼克後，史上第二支打進總冠軍賽的分區第8種子，而接下來他們更將挑戰史上首支封王的老八，但首先必須越過金塊與約柯奇這堵高牆。

在今天球隊練球後，熱火總教練史波史特拉就談到了今年季後賽表現搶眼的約柯奇，他說：「他真的非常獨特，就他的身材和技術而言，幾乎沒有任何明顯的弱點，這也成為他影響比賽和拿下勝利的無數因素之一。」

而熱火一哥巴特勒（Jimmy Butler）也說：「我們必須靠全隊5個人一起防守他，他每件事都做得很好，這迫使我們不能讓他取得空檔，每個人都必須爭搶籃板球，也不能有防守失誤。」

在與塞爾蒂克的系列賽中，熱火除了主戰中鋒阿德巴約（Bam Adebayo）外，包括勒夫（Kevin Love）、賽勒（Cody Zeller）等長人都沒有獲得太多出賽時間，不過史波史特拉也透露可能在冠軍賽進行陣容上的變動，希望迫使約柯奇進行一些高難度的出手。

對於將與約柯奇對位，阿德巴約說：「我們必須迫使他艱難的出手，然後就只能接受最後的結果，這對我來說會是最重要的事情，因為當你讓他的隊友也一起參與進來時，場上狀況將會變得非常危險，他可以做出一些令人難以置信的傳球。」

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