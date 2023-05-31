我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約17歲學生「戴抗噪耳機」走鐵軌 聽不見火車鳴笛遭撞死

金山華人遭身分盜用 4萬無聲無息被偷走

NBA／稱湖人僅詹皇想招攬厄文 匿名總管警告：想想當初的衛少…

體育新聞組／即時報導
不少人預期，厄文與詹姆斯將在湖人重新聯手。（歐新社）
不少人預期，厄文與詹姆斯將在湖人重新聯手。（歐新社）

雖然已告別季後賽舞台，受鎂光燈壟罩的湖人仍是外界焦點，而最熱門的話題，當屬詹姆斯（Lebron James）與厄文（Kyrie Irving）是否會在洛杉磯重聚。

今夏合約到期的厄文，可說是自由市場上「最大條的魚」，由於他和詹姆斯曾攜手奪冠，再加上提早放假後，仍兩度現身湖人主場觀賽，讓外界不由自主地將他和紫金大軍連結。

對此，一位匿名總管在Heavy Sports如此評價，「如果我是湖人制服組，我並不喜歡這件事所隱含的訊息。」還表示，想要厄文的並非球團，「湖人並沒有『我們一定要得到厄文』這樣的強烈情緒，只有詹姆斯是這樣。」

這位匿名總管也以過往詹姆斯招募衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組三巨頭卻失敗為鑑，希望他三思而後行，「（要求延攬厄文）會導致詹姆斯和球團對立，你知道的，當他上次贏得這樣的衝突時，湖人如願得到了衛斯特布魯克，但結果如何大家都知道了，也許詹姆斯應該回想一下這件事。」

儘管湖人總管日前已表態，今年休賽季首要目標是續簽兩位受限自球員八村壘（Rui Hachimura）和里夫斯（Austin Reaves），但若球團再次屈服於詹姆斯的意志換來厄文，恐怕會步入過往找來衛少組團失敗的後塵。

厄文 湖人 NBA

上一則

NBA／種子序已無參考價值 金塊教頭：巴特勒就是戰士

下一則

法網／約克維奇「黑粉」多 用Kobe名言勉勵自己：有人討厭你是好事

延伸閱讀

NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹姆斯、波許隊史紀錄

NBA／巴特勒、馬丁同場爆發 直追詹姆斯、波許隊史紀錄
NBA／裁判推特「開小號」替自己洗白 詹姆斯嘲諷

NBA／裁判推特「開小號」替自己洗白 詹姆斯嘲諷
NBA／讚詹姆斯數據王 皮朋：不見得能成「GOAT」

NBA／讚詹姆斯數據王 皮朋：不見得能成「GOAT」
NBA／厄文再合體詹姆斯？ 媒體建議湖人3換1交易

NBA／厄文再合體詹姆斯？ 媒體建議湖人3換1交易

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
綠衫軍以104：103擊敗熱火。（Getty Images）

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

2023-05-27 23:27
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。（路透）

NBA／季後賽「換帥」令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

2023-05-28 07:57
熱火103：84東區封王。（Getty Images）

NBA／阻止綠衫軍創歷史 熱火東區封王 將與金塊爭總冠軍

2023-05-29 22:48
熱火闖進總冠軍賽，巴特勒獲選東區冠軍賽MVP。（Getty Images）

NBA／巴特勒獲MVP 熱火成史上第2支闖冠軍賽老八

2023-05-29 23:37
熱火29日東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克。（歐新社）

NBA／今晚東區決賽 熱火隊史2次客場「搶七」都失利 綠衫軍拚歷史

2023-05-29 08:47

超人氣

更多 >
參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上

參加空軍學院畢業典禮 拜登摔倒在講台上
只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心

只因是女生被送養 她拒認親爹娘被轟沒良心
台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大

台灣僑民二、三代快申請中華民國護照 好處多、便利大
AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊
利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行

利率高存款賺利息 專家建議利用網路銀行