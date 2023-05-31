NBA／稱湖人僅詹皇想招攬厄文 匿名總管警告：想想當初的衛少…

不少人預期，厄文與詹姆斯將在湖人重新聯手。（歐新社）

雖然已告別季後賽舞台，受鎂光燈壟罩的湖人 仍是外界焦點，而最熱門的話題，當屬詹姆斯（Lebron James）與厄文 （Kyrie Irving）是否會在洛杉磯重聚。

今夏合約到期的厄文，可說是自由市場上「最大條的魚」，由於他和詹姆斯曾攜手奪冠，再加上提早放假後，仍兩度現身湖人主場觀賽，讓外界不由自主地將他和紫金大軍連結。

對此，一位匿名總管在Heavy Sports如此評價，「如果我是湖人制服組，我並不喜歡這件事所隱含的訊息。」還表示，想要厄文的並非球團，「湖人並沒有『我們一定要得到厄文』這樣的強烈情緒，只有詹姆斯是這樣。」

NBA GM says there’s no ‘overwhelming sentiment’ from Lakers that they want Kyrie Irving: ‘It’s just LeBron’ https://t.co/1SGaHOV1fi — NBACentral (@TheNBACentral) May 30, 2023

這位匿名總管也以過往詹姆斯招募衛斯特布魯克（Russell Westbrook）組三巨頭卻失敗為鑑，希望他三思而後行，「（要求延攬厄文）會導致詹姆斯和球團對立，你知道的，當他上次贏得這樣的衝突時，湖人如願得到了衛斯特布魯克，但結果如何大家都知道了，也許詹姆斯應該回想一下這件事。」

儘管湖人總管日前已表態，今年休賽季首要目標是續簽兩位受限自球員八村壘（Rui Hachimura）和里夫斯（Austin Reaves），但若球團再次屈服於詹姆斯的意志換來厄文，恐怕會步入過往找來衛少組團失敗的後塵。