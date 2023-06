NBA／稱湖人僅詹皇想招攬厄文 匿名總管警告：想想當初的衛少…

雖然已告別季後賽舞台,受鎂光燈壟罩的湖人 仍是外界焦點,而最熱門的話題,當屬詹姆斯(Lebron James)與厄文 (Kyrie Irving)是否會在洛杉磯重聚。

今夏合約到期的厄文,可說是自由市場上「最大條的魚」,由於他和詹姆斯曾攜手奪冠,再加上提早放假後,仍兩度現身湖人主場觀賽,讓外界不由自主地將他和紫金大軍連結。

對此,一位匿名總管在Heavy Sports如此評價,「如果我是湖人制服組,我並不喜歡這件事所隱含的訊息。」還表示,想要厄文的並非球團,「湖人並沒有『我們一定要得到厄文』這樣的強烈情緒,只有詹姆斯是這樣。」

NBA GM says there’s no ‘overwhelming sentiment’ from Lakers that they want Kyrie Irving: ‘It’s just LeBron’ https://t.co/1SGaHOV1fi