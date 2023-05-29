NBA／巴特勒獲MVP 熱火成史上第2支闖冠軍賽老八

熱火闖進總冠軍賽，巴特勒獲選東區冠軍賽MVP。（Getty Images）

在東區冠軍賽3連勝後苦吞3連敗的熱火隊，29日總算在搶七大戰成功關門，不僅阻止了塞爾蒂克隊成為聯盟史上首支系列賽0：3逆轉的球隊，自己也成為1999年尼克隊後，史上第二支闖進到總冠軍賽 的分區老八，本場比賽攻下28分、7籃板、6助攻的巴特勒（Jimmy Butler）獲選東區冠軍賽MVP。

過去3年兩度闖進東區冠軍賽的熱火，本賽季例行賽打得跌跌撞撞，不僅落入附加賽還在首戰輸給了老鷹，最終在第二輪擊敗公牛隊後，才以東區第8種子身分晉級季後賽 。

不過進到季後賽後，熱火卻是勢不可擋，在首輪先是以4：1爆冷淘汰東區頭號種子公鹿隊，第二輪則是4：2擊退史上首支以分區第8種子闖進冠軍賽的尼克隊，第三輪面對塞爾蒂克更是峰迴路轉，在前三場打完取得3：0聽牌後，被對手連追3場扳平，直到29日才順利關門，相隔2個賽季再度闖進總冠軍賽。

29日淘汰塞爾蒂克後，熱火不僅成為自1999年尼克以後，聯盟史上第2支闖進冠軍賽的分區老八，而且淘汰本賽季聯盟戰績前二佳的公鹿與塞爾蒂克，6月2日冠軍賽對手則是在西區冠軍賽4：0橫掃湖人 後，早早就休息靜待對手出爐的金塊，同時金塊也是今年聯盟戰績排名第4名的球隊。

此外，熱火也是聯盟史上第3支例行賽平均得分在聯盟墊底，但最終闖進到總冠軍賽的球隊，也是附加賽施行以來，第一支從附加賽闖進到冠軍賽的球隊。

巴特勒在例行賽平均22.9分、5.9籃板、5.3助攻、1.8抄截，季後賽升至平均28.5分、7籃板、5.7助攻、2.1抄截，成為名符其實的季後賽先生。