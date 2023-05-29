我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

「管你發射什麼衛星」日本警告北韓逼近領空即摧毀

NBA／今晚東區決賽 熱火隊史2次客場「搶七」都失利 綠衫軍拚歷史

中央社／台北29日電
熱火29日東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克。（歐新社）
熱火29日東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克。（歐新社）

美國職籃NBA熱火29日東區冠軍賽第7戰將在客場出戰塞爾蒂克，美媒報導，這是熱火第3次在客場搶7，前2次均落敗，而綠衫軍將挑戰首支在系列賽以0比3落後，最終逆轉晉級的球隊。

波士頓塞爾蒂克在東區冠軍賽第6戰以104比103氣走邁阿密熱火，歷經3連敗後，又搶下3連勝，成功延長戰線，第7戰將在塞爾蒂克主場進行，勝隊將能前進總冠軍賽，與丹佛金塊爭奪金盃。

NBA季後賽過去出現150次系列賽0比3落後情況，但從未有球隊能成功翻盤，塞爾蒂克29日將挑戰成為史上第1支系列賽從0比3落後，之後連拿4勝、逆轉晉級的球隊。

觀察歷史數據，塞爾蒂克相當擅長打第7戰，美聯社報導，塞爾蒂克在搶7大戰中共獲得27勝9敗。

在今年季後賽之前，兩隊曾在季後賽兩度廝殺至搶7，且都是在東區冠軍賽，2012年由熱火勝出，2022年則由塞爾蒂克晉級總冠軍賽。

至於過去熱火隊共參與11場搶7大戰，拿下6勝，但2次在客場都輸球，分別為2009年首輪第7戰不敵亞特蘭大老鷹，2016年東區次輪第7戰則是輸給多倫多暴龍。

熱火隊這次在東區冠軍賽從率先聽牌，到被綠衫軍扳平，熱火隊「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）仍對球隊有信心，他強調，「我們不會輕易被淘汰出局，我們會贏。」

季後賽 總冠軍賽 NBA

上一則

法網／「才不想念納達爾」約克維奇紅土要拚封王紀錄

延伸閱讀

NBA／當綠衫軍連輸3場…他提議看紅襪紀錄片激勵士氣

NBA／當綠衫軍連輸3場…他提議看紅襪紀錄片激勵士氣
先輸3場 綠衫軍力拚G7勝出歷史 ESPN估機率逾8成

先輸3場 綠衫軍力拚G7勝出歷史 ESPN估機率逾8成
NBA／塞爾蒂克拚翻盤 紅襪老爹：沒有什麼能失去了

NBA／塞爾蒂克拚翻盤 紅襪老爹：沒有什麼能失去了
NBA／塞爾蒂克0：3落後逼出搶七 泰托姆追平詹姆斯紀錄

NBA／塞爾蒂克0：3落後逼出搶七 泰托姆追平詹姆斯紀錄

熱門新聞

日本職業摔角選手赤井沙希(右)突宣布退役，讓粉絲相當震驚。圖／取自Twitter@SakiAkai

「摔角界林志玲」突宣布退役 「擂台激鬥照」美如妖精

2023-05-25 12:20
金塊113：111湖人，在西區冠軍賽四勝晉級總冠軍賽。（路透）

NBA／詹姆斯最後一擊「吃鍋」 約柯奇率金塊橫掃湖人首闖總冠軍

2023-05-22 23:22
綠衫軍以104：103擊敗熱火。（Getty Images）

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

2023-05-27 23:27
詹姆斯再度無緣打進總冠軍賽。（美聯社）

NBA／預言湖人被橫掃成真 名嘴：詹姆斯永遠無法奪第5冠

2023-05-23 08:37

MLB／松鼠從外野圍牆「完美落地」洋基球迷反應超浮誇

2023-05-24 08:41
漢姆認為，外界應對總教練更有耐心。（路透）

NBA／季後賽「換帥」令人窒息 湖人總教練籲：球星要站出來相挺

2023-05-28 07:57

超人氣

更多 >
LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子

LA僑領被捕╱FBI出動裝甲車、狙擊手 他嚇到沒穿褲子
LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕

LA僑領被捕╱受中共指使扳倒法輪功 陳軍、林峰被捕
「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文

「奔跑吧！別緩行」黃仁勳台大畢典致詞 中英全文
LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」

LA僑領被捕╱陳軍曾與反共人士衝突「回中國就抓你」
被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅

被陰了…律師用ChatGPT資料打官司 結果判例全是AI胡謅