先輸3場 綠衫軍力拚G7勝出歷史 ESPN估機率逾8成

泰托姆攻下全場最高31分。（Getty Images）

NBA 東區冠軍賽第6戰出現超級大逆轉的戲碼，塞爾蒂克隊終場前最後一擊，史馬特（Marcus Smart）3分出手未中，懷特（Derrick White）搶下進攻籃板補進2分，奇蹟絕殺熱火隊，以104：103險勝，3連敗後連贏3場追平戰局，兩隊最後一戰決定生死，勝隊晉級總冠軍賽 和金塊隊爭霸。

熱火27日在主場一路苦戰，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在第4節最後階段獨拿13分，包括剩下3秒3罰全中，幫助球隊從一度落後10分變成超前1分，眼看就要晉級總冠軍賽，沒想到「綠衫軍」死裡逃生，成為史上第4支0：3落後下，將比賽逼進搶七大戰的球隊。

塞爾蒂克看板球星泰托姆（Jayson Tatum）攻下全場最高31分，布朗（Jaylen Brown）也有26分、10籃板；但懷特在最後一刻成為贏球大功臣，邊線發完球後直接衝向禁區，搶下史馬特未投進3分球，壓哨放進籃框，把球隊從淘汰邊緣拉回天堂，也讓熱火主場2萬多名球迷傻眼。

在NBA歷史上，先前共有150次出現0比3落後的球隊，其中有92次是直落四淘汰，44次是逼到第5戰，還有11次是打到2比4，另外則有3次是拚到第七戰，但最後這些球隊都是遭到淘汰，還沒有一隊可以演出超級逆轉秀。

塞爾蒂克成為史上第4支有機會在搶七之戰挑戰翻盤的球隊。值得一提的是，塞爾蒂克將是這4隊之中唯一一隊搶七大戰是在自家主場進行，在這些利多因素之下，「ESPN」甚至預測塞爾蒂克將有82.2%的機率可以寫下歷史。

另一方面，塞爾蒂克和熱火將會是連續兩年在東區冠軍賽上演搶七決戰，這是聯盟自1982年以來首度出現兩支球隊連兩年在分區冠軍賽打到搶七的情景。前一次也是塞爾蒂克，他們在1981年、1982年東區冠軍賽和76人對決7場，2次均獲勝。