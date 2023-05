NBA／IG直播與球迷趣味互動 里拉德高呼：我要加盟湖人

隨著拓荒者再度挫敗,當家球星里拉德(Damian Lillard)的未來動向也顯得不確定,儘管球團仍決心以他為首持續進行補強,建立具備奪冠競爭力的陣容,也難以平息有關他的交易流言傳聞。

有趣的是,近日里拉德在IG直播中和球迷網友進行互動,甚至還開玩笑地高呼:「我將會加盟湖人 」

「有人問我今年夏天會去哪裡?他們希望我講出像是『我要去湖人』這類的話。」里拉德笑著對鏡頭外的友人說,「我要去湖人隊,伙計。我要加盟湖人了。」

Damian Lillard trolling on IG live 💀💀 pic.twitter.com/iJ0xXu4XHj

里拉德的玩笑話也讓湖人球迷瞬間高潮,馬上就有人合成他穿上紫金0號戰袍的照片,期盼他可以和詹姆斯(LeBron James)、戴維斯(Anthony Davis)共組夢幻三巨頭。

事實上,里拉德先前也在推特 上稱讚詹姆斯。「在我還是7年級的時候,人們就已經在ESPN力捧詹姆斯。結果20年過去了,他依然是聯盟最頂尖的球員。停止對他的不尊重,因為這是不對的,很多酸他的內容太過份了。」

.@Dame_Lillard confirms he’s going to the Lakers. Wow! pic.twitter.com/MqjJ1DCkGZ