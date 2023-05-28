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NBA／IG直播與球迷趣味互動 里拉德高呼：我要加盟湖人

記者蔡佳霖／即時報導
拓荒者當家球星里拉德。（Getty Images）
拓荒者當家球星里拉德。（Getty Images）

隨著拓荒者再度挫敗，當家球星里拉德（Damian Lillard）的未來動向也顯得不確定，儘管球團仍決心以他為首持續進行補強，建立具備奪冠競爭力的陣容，也難以平息有關他的交易流言傳聞。

有趣的是，近日里拉德在IG直播中和球迷網友進行互動，甚至還開玩笑地高呼：「我將會加盟湖人

「有人問我今年夏天會去哪裡？他們希望我講出像是『我要去湖人』這類的話。」里拉德笑著對鏡頭外的友人說，「我要去湖人隊，伙計。我要加盟湖人了。」

里拉德的玩笑話也讓湖人球迷瞬間高潮，馬上就有人合成他穿上紫金0號戰袍的照片，期盼他可以和詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）共組夢幻三巨頭。

事實上，里拉德先前也在推特上稱讚詹姆斯。「在我還是7年級的時候，人們就已經在ESPN力捧詹姆斯。結果20年過去了，他依然是聯盟最頂尖的球員。停止對他的不尊重，因為這是不對的，很多酸他的內容太過份了。」

在西區冠軍賽遭到金塊橫掃後，幾乎各方評論皆認為湖人休賽季的補強重點將會是控球後衛。也因此包括厄文（Kyrie Irving）、楊恩（Trae Young）、范弗利特（Fred VanVleet）等人都出現在交易流言之中。

湖人 厄文 推特

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