NBA／讚詹姆斯數據王 皮朋：不見得能成「GOAT」

詹姆斯能否成為史上最佳球員？各界都在猜測。（美聯社）

前公牛王朝二把手皮朋（Scottie Pippen）近日在節目評論詹姆斯（LeBron James），皮朋認為他是歷史上統計數據最強大的球員，但能否成為史上最佳則持保留態度。

「在LeBron退休 時，他將成為NBA史上數據最偉大的球員，無人可以媲美。但那會讓他成為史上最佳球員嗎？還是留給大家爭論吧。」

詹姆斯在今年賽季正式超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar），成為聯盟歷史得分王，並有望成為史上第一位達到4萬分、1萬籃板、1萬助攻的球員；此外，詹姆斯更是季後賽 史上第一位突破8000分的球員。

長達20年征戰生涯，連續超過千場兩位數得分紀錄，包辦各階段最年輕得分里程碑，38歲的詹姆斯可說是一路累積各種令人難以想像的驚人數據。可怕的是，目前的他仍未明顯處於大幅衰退的跡象。

但即便如此，皮朋仍認為詹姆斯這些成就不見得可以讓他成為「GOAT」。「我不認為會出現所謂『最偉大球星』，因為我們打的是一個團隊運動，單憑一個人是無法贏球的。」

此外，皮朋近日又在一檔節目中，直指喬丹 （Michael Jordan）是「最糟糕」的隊友。

皮朋說：「我見過喬丹在我加盟之前是怎麼打球，你們也見過他當時的打球風格。他是個糟糕的球員，糟糕的隊友。他總是在一對一單挑，出手投籃選擇很糟糕。然後突然之間我們變成了一支團隊，我們開始贏球，每個人都忘了原來的那個他。」