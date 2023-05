NBA／詹姆斯將邁向第21個賽季 身邊人士相信他不會退休

就在湖人 西區冠軍賽被金塊橫掃之後,詹姆斯(LeBron James)拋出可能退休 的震撼言論。不過,根據湖人隨隊記者麥克麥納敏(Dave McMenamin)的報導,詹姆斯身邊相關消息人士相信,詹姆斯不會選擇退休。

詹姆斯將會回歸履行合約,繼續征戰屬於他的第21個賽季。詹姆斯是在去年休賽季和湖人達成兩年續約協議,其中最後一年為球員選項。

事實上,以詹姆斯在西區冠軍賽仍舊一肩扛的狀態,大概全球也沒太多人認為他會提前高掛球鞋。不過擺在他眼前的問題大概就是右腳肌腱撕裂傷勢,傳出他近期將會接受手術,並持續數個月的休息復健過程。

另一方面自然就是球隊補強問題,如果能夠有效升級陣容,在雙星基礎之下,湖人在新賽季依然可以具備奪冠競爭力;更別說,詹姆斯一直期盼能和大兒子同場奮戰的想法。

基於這些考量,就連擔任球評的柏金斯(Kendrick Perkins)在節目中針對詹姆斯可能退休話題都忍不住調侃。「連LeBron自己都不會相信他講的鬼話,他沒有舉行巡迴告別是不會退休的。」

除了相信詹姆斯將會繼續征戰外,相關消息人士也提到,湖人今夏最重要的課題將是控衛人選。

季後賽表現備受批判的羅素(D'Angelo Russell),有資格在自由市場開啟之前與湖人簽下兩年近7000萬美元的合約,當然也會在7月1日之後恢復自由身,重新和湖人商討一份新合約。

LeBron James with a historic Game 4 👏



40 PTS (15-25 FG)

10 REB

9 AST



He becomes the oldest player in NBA history to record 40 PTS in a Playoff game. pic.twitter.com/s1qaAyGmcF