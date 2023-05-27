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NBA／詹姆斯將邁向第21個賽季 身邊人士相信他不會退休

記者蔡佳霖／即時報導
詹姆斯狀態仍未見明顯衰退。（美聯社）
詹姆斯狀態仍未見明顯衰退。（美聯社）

就在湖人西區冠軍賽被金塊橫掃之後，詹姆斯（LeBron James）拋出可能退休的震撼言論。不過，根據湖人隨隊記者麥克麥納敏（Dave McMenamin）的報導，詹姆斯身邊相關消息人士相信，詹姆斯不會選擇退休。

詹姆斯將會回歸履行合約，繼續征戰屬於他的第21個賽季。詹姆斯是在去年休賽季和湖人達成兩年續約協議，其中最後一年為球員選項。

事實上，以詹姆斯在西區冠軍賽仍舊一肩扛的狀態，大概全球也沒太多人認為他會提前高掛球鞋。不過擺在他眼前的問題大概就是右腳肌腱撕裂傷勢，傳出他近期將會接受手術，並持續數個月的休息復健過程。

另一方面自然就是球隊補強問題，如果能夠有效升級陣容，在雙星基礎之下，湖人在新賽季依然可以具備奪冠競爭力；更別說，詹姆斯一直期盼能和大兒子同場奮戰的想法。

基於這些考量，就連擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）在節目中針對詹姆斯可能退休話題都忍不住調侃。「連LeBron自己都不會相信他講的鬼話，他沒有舉行巡迴告別是不會退休的。」

除了相信詹姆斯將會繼續征戰外，相關消息人士也提到，湖人今夏最重要的課題將是控衛人選。

季後賽表現備受批判的羅素（D'Angelo Russell），有資格在自由市場開啟之前與湖人簽下兩年近7000萬美元的合約，當然也會在7月1日之後恢復自由身，重新和湖人商討一份新合約。

湖人 退休 NBA

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