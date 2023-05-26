NBA／聯盟考慮「假摔」吹技術犯規 詹皇、安比德遭球迷調侃

詹姆斯(右)。（美聯社）

NBA近年假摔動作頻繁，被許多球迷詬病。據消息指出，聯盟打算設定新規則，未來假摔可能被吹技術犯規。對此許多國外網友調侃特定球員，馬刺 小將索漢（Jeremy Sochan）的發文再度引起熱議。

The Athletic知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，聯盟正討論潛在的假摔罰則，可能會吹技術犯規，7月夏季聯賽有望試行。

許多球迷表示樂觀其成，76人中鋒安比德（Joel Embiid）和塞爾蒂克後衛史馬特（Marcus Smart）成為球迷主要揶揄對象，「安比德下季平均出手82次」、「安比德會變成柏金斯（Kendrick Perkins）」、「史馬特將離開聯盟」、「史馬特將把天賦帶到中國」。

另外，先前酸詹姆斯（Lebron James）愛假摔的馬刺新星索漢轉發這則推文，並配上一個表情符號，球迷也跟進酸道，「詹姆斯不喜歡」、「現在我們知道為何詹姆斯考慮退休 」、「感謝你改變聯盟規則」。