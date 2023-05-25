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NBA／粉絲希望直播「別掏槍」火箭格林：我連槍都沒有

聯合新聞網 / 即時報導
格林是火箭寄予厚望的未來一哥。(美聯社)
格林是火箭寄予厚望的未來一哥。(美聯社)

最近灰熊一哥莫蘭特(Ja Morant)在社群直播時再度掏槍引起球迷一片譁然，也讓「直播」一詞在NBA球迷間變得格外敏感。火箭潛力新星格林(Jalen Green)日前在Instagram上開直播時就遭到粉絲們留言希望他「別掏槍」，他也大笑回應，表示自己連槍都沒有。

隨著NBA賽季逐漸接近尾聲，越來越多的球員迎來休賽季假期，也有不少球星選擇開直播與粉絲互動。但莫蘭特繼賽季中直播掏槍，近期在朋友直播時二度秀出槍枝，不只引來外界批評他「毫無悔意」，季中就曾面臨八場禁賽的他如今可能在新賽季面臨更重的處分。

與莫蘭特同為選秀榜眼的格林是火箭隊下個世代的門面，近期他也在Instagram上開直播分享自己的近況，而被莫蘭特嚇得不輕的球迷們也趕緊在聊天室寫下要格林「別掏槍」的留言。聊天室的默契吸引了格林的注意，他先是大笑，並給出了自己的回覆。「每個人都在說『別拔出手槍』」，格林說，「我沒有槍啦！」

鑑於NBA球星對下一代籃球運動員的影響，NBA對球員社交媒體行為的關注日漸增長，格林的回覆應該也讓火箭的管理層及球迷們鬆了一口氣，本季格林場均可得22.1分、3.7籃板、3.7助攻，是球隊的得分王，火箭在今年選秀會上握有第四順位，預計將持續湊齊年輕核心。

NBA 社群 運動員

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