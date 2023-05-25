NBA／數據直逼詹姆斯 泰托姆：前3戰不配贏

NBA塞爾蒂克隊在東區決賽第4戰以116：99擊敗熱火隊，避免系列賽被橫掃，轟下33分的頭號球星泰托姆（Jayson Tatum）表示：「前三場我們都打得不好，我們不配贏，但今天是個好的開始。」

塞爾蒂克在東區決賽前三戰一勝難求，瀕臨淘汰邊緣。生死存亡的第四戰，泰托姆挺身而出出賽42分鐘，攻下33分、11籃板、7助攻，根據「ESPN Stats &Info」統計，這是泰托姆本季季後賽 第6次繳出至少30分、10籃板、5助攻的成績，並列史上第二（單一球季），僅次於2018年季後賽詹姆斯（LeBron James）的7次。

談到前三場比賽失利，泰托姆表示，「前三戰我們打得不好，我們不配贏，但我不想就此定義我們和我們這整個賽季的努力。」

過去系列賽曾出現150次0：3落後情況，但都未有球隊能上演奇蹟，塔特姆表示，「前面還有漫長和艱難的戰鬥在等著我們，但今天的比賽是一個好的開始，希望能延續至第5戰。」

塞爾蒂克第5戰同樣沒有退路，若想要取勝，教頭馬組拉（Joe Mazzulla）認為，球隊必須在下一場保持同樣的強度、心態以及專注力。