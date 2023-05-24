NBA／泰托姆：前3場我們不配贏 但第4戰是好的開始

泰托姆23日轟下33分。（Getty Images）

NBA 塞爾蒂克23日東區決賽第4戰以116比99擊敗邁阿密熱火，避免系列賽被橫掃，轟下33分的球星泰托姆（Jayson Tatum）表示，「前3場我們都打得不好，我們不配贏，但23日是個好的開始。」

美國職籃NBA波士頓 塞爾蒂克在東區決賽前3戰1勝難求，瀕臨淘汰邊緣，23日客場出戰邁阿密熱火，以116：99勝出，在7戰4勝制系列賽，追成1比3，將戰線延長至第5戰，26日將回到塞爾蒂克主場進行。

塞爾蒂克球星泰托姆23日出賽42分鐘，攻下33分、11籃板、7助攻，根據ESPN Stats & Info統計，這也是泰托姆本季季後賽 第6次繳出至少30分、10籃板、5助攻的成績，並列史上第2（單一球季），僅次於2018年季後賽詹姆斯（LeBron James）的7次。

談到前3場比賽失利，泰托姆表示，「前3戰我們打得不好，我們不配贏，但我不想就此定義我們和我們這整個賽季的努力。」

過去系列賽曾出現150次0比3落後情況，但都未有球隊能上演奇蹟，泰托姆表示，「前面還有漫長和艱難的戰鬥在等著我們，但23日的比賽是一個好的開始，希望能延續至第5戰。」

塞爾蒂克第5戰同樣沒有退路，若想要取勝，教頭馬茲拉（Joe Mazzulla）認為，球隊必須在下一場保持同樣的強度、心態以及專注力。