NBA／湖人陣容將大洗牌 戴維斯：我和詹姆斯會奠定基調

詹姆斯、戴維斯。（Getty Images）

「紫金大軍」湖人 隊22日遭金塊隊逆轉後，於西區冠軍賽4連敗出局，賽季提前落幕，緊接就將面臨陣容異動；在今年休賽季期間，包括詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）在內僅剩6人擁有保障合約，恐難以避免陣容面臨大洗牌，不過戴維斯也強調，將會與詹姆斯攜手為球隊奠定基調。

湖人今年在歷經交易大限的陣容異動後，下半季打出亮眼成績，並且一路挺進西區冠軍賽，最終卻遭到金塊橫掃出局，22日攻下21分、14籃板的戴維斯就直言，金塊在這場比賽表現確實很棒，「我現在覺得很難受，但你必須稱讚金塊，他們是一支球隊，這些遺憾和失利真的讓人太難受，但我們必須把它當作動力，下季繼續努力。」

不過今年休賽季期間，湖人包括羅素（D'Angelo Russell）、華克（Lonnie Walker IV）、施羅德（Dennis Schroder）、里夫斯（Austin Reaves）等人合約都將到期，讓湖人在續保有詹姆斯、戴維斯雙核心的情況下，必須重新考慮新賽季的建軍方向。

對於球隊可能面臨陣容的大異動，戴維斯說：「我還不清楚下季陣容會是如何，因為很多人會投入自由市場，所以沒人能夠預測未來會如何，但無論如何，我們都會在訓練中建立默契，我和詹姆斯也會為球隊奠定基調，努力幫助球隊回歸總決賽或是走得更遠，我認為我們有這樣的能力。」