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NBA／遭詹姆斯撞傷 「最爛裁判」嘴噴血：你一直想這麼做吧

中央社／綜合20日電
佛斯特在比賽時遭詹姆斯撞擊。（影片截圖）
佛斯特在比賽時遭詹姆斯撞擊。（影片截圖）

洛杉磯湖人20日在西冠第3戰不敵丹佛金塊，面臨0比3的淘汰危機。比賽中發生插曲，湖人詹姆斯準備快攻時，意外撞到球員票選的「最爛裁判」佛斯特，佛斯特嘴巴噴血仍幽默回應。

詹姆斯（LeBorn James）儘管已經38歲，但身材保持相當結實，體重達250磅（約114公斤），一般NBA球員被他撞上都非同小可，更何況是56歲的裁判佛斯特（Scott Foster）。

事情發生在第2節剩下1分多鐘，詹姆斯在一次防守轉換準備快攻時，意外撞到佛斯特，隨後在轉播單位的鏡頭中，就看到佛斯特不斷檢查自己的嘴唇，直到有犯規吹判時間暫停時，嘴唇流血不止的佛斯特才在場邊接受治療。

隨後湖人球員芮維斯（Austin Reaves）、詹姆斯過去向佛斯特致意。根據美國媒體Clutch Points報導，當下佛斯特還對著詹姆斯開玩笑說：「你過去這25年來一直都想這樣做吧。」

美國媒體The Athletic在今年4月曾經舉辦過球員匿名投票的活動，其中一項就是「NBA最差裁判票選」，而佛斯特以高達25.4%的得票數高居第一，成為NBA球員眼中最爛裁判。

另外，根據美國媒體PointsBet USA的官方推特，在上半場剩下1分56秒時，湖人後衛施洛德（Dennis Schroder）就在佛斯特面前明顯翻球違例，但也沒被吹判，認為佛斯特問題很大。

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