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NBA／第4節神隱 泰托姆挨轟「過譽球星」

體育新聞組／綜合報導
東區冠軍賽前兩戰，泰托姆第四節在進攻端近乎隱形。（美聯社）
東區冠軍賽前兩戰，泰托姆第四節在進攻端近乎隱形。（美聯社）

NBA東區冠軍賽第二戰，塞爾蒂克遭熱火翻盤，連續輸掉兩場主場，系列賽陷入危機。而當家球星泰托姆（Jayson Tatum）在第四節「神隱」被指是戰局翻盤的主要原因，據統計，泰托姆在東區冠軍賽前2戰的第四節，還沒投進過任何1球，也遭到球迷狠酸「軟手」。

泰托姆雖挹注全場最高34分，但在比分拉鋸的第四節，僅出手3記三分球且全數落空。反觀熱火隊靠著「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）關鍵時刻連連單打得手，硬是在客場帶走勝利。上一場比賽泰托姆在第四節也同樣神隱，沒有任何出手紀錄，東決前兩戰在第四節都只靠罰球取分，另外還發生5次失誤，完全被巴特勒給比下去。

泰托姆的表現，也引來球迷的失望言論，表示「泰托姆沒有關鍵殺手的基因」、「他還不夠飢渴」、「成績灌水的過譽球星」。但也有球迷替他護航，認為第四節熱火的防守相當成功，屢屢包夾泰托姆迫使他傳球，硬打結果反而不見得好。

泰托姆本季例行賽平均可攻下30.1分，聯盟排名第6，不過到了季後賽，反而下滑到28.6分，不少網友就戲稱「差別最大的就是要不到犯規」；而他每場平均罰球次數，確實也從例行賽的8.4次掉到6.9次。

儘管如此，泰托姆依舊成為NBA史上第3名在25歲以下的年紀，就完成季後賽累積2100分里程碑的紀錄。在此之前，僅布萊恩（Kobe Bryant）、杜蘭特（KevinDurant）這兩名球星做到過。

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