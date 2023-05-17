我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／巴特勒35分領軍 熱火打爆綠衫軍拔頭籌

北卡州通過「12周墮胎禁令」 議會推翻州長否決

NBA／巴特勒35分領軍 熱火第三節46分打爆綠衫軍拔頭籌

聯合新聞網 / 即時報導
巴特勒(左)35分領軍熱火開門紅。(路透)
巴特勒(左)35分領軍熱火開門紅。(路透)

東區冠軍系列賽17日展開，塞爾蒂克上半場打完領先9分，不過熱火第三節打出46比25的瘋狂攻勢，反倒領先12分，單節46分也打破熱火隊史季後賽紀錄。末節綠衫軍試圖追分，但泰托姆（Jayson Tatum）屢屢發生失誤，終場熱火在客場以123：116收下勝利，首戰開門紅。

熱火全隊第三節26投17中，命中率65.4%，其中史特魯斯（Max Strus）攻下13分、巴特勒（Jimmy Butler）也挹注12分。熱火如此瘋狂的攻勢，也讓綠衫軍主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）暫停時氣到怒摔戰術板。

綠衫軍末節重新振作，開局打出7：0的攻勢。熱火進攻狀態也下滑不少，綠衫軍一度追到剩5分落後，不過泰托姆關鍵時刻傳球失誤又連2次走步，反觀熱火射手馬丁（Caleb Martin）飆進三分球，比賽時間剩1分03秒，巴特勒再命中一顆幸運三分球，讓比賽失去懸念。

巴特勒全場25投12中，貢獻35分7助攻5籃板，阿德巴約20分8籃板。值得一提的是，羅瑞（Kyle Lowry）、文森（Gabe Vincent）、史特魯斯及馬丁皆投進3顆三分球，攻下15分。

塞爾蒂克的部分，泰托姆攻下30分7籃板，但發生4次失誤。布朗（Jaylen Brown）22分9籃板，6次失誤。波格登（Malcolm Brogdon）板凳出發挹注19分。

季後賽

上一則

NBA／直播又亮槍 莫蘭特首發聲：我讓很多支持者失望了

延伸閱讀

NBA／巴特勒攜手阿德巴約飆分 老八熱火強勢聽牌

NBA／巴特勒攜手阿德巴約飆分 老八熱火強勢聽牌
NBA／巴特勒、阿德巴約聯手出擊 熱火力壓尼克率先聽牌

NBA／巴特勒、阿德巴約聯手出擊 熱火力壓尼克率先聽牌
NBA／巴特勒回歸賽事一面倒 熱火痛宰尼克 取得2：1領先

NBA／巴特勒回歸賽事一面倒 熱火痛宰尼克 取得2：1領先
NBA／受MVP安比德刺激 泰托姆表現大爆發

NBA／受MVP安比德刺激 泰托姆表現大爆發

熱門新聞

湖人隊球星詹姆斯(前)12日拿下30分9籃板9助攻，率領球隊淘汰勇士隊。(美聯社)

NBA／攻守碾壓勇士 湖人淘汰衛冕軍、西冠決戰金塊

2023-05-13 01:00
季中加盟高雄鋼鐵人的林書豪帶隊打出佳績。（中央社）

林書豪腦震盪 父母不捨問：可不可以退休

2023-05-16 09:44
塞爾蒂克和76人將上演雙方第8次搶七大戰。(Getty Images)

NBA／塞爾蒂克搶七大戰專業戶 8次交手76人寫紀錄

2023-05-12 07:18
柯瑞攻下勇士最高27分。（美聯社）

NBA／戴維斯傷退、柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

2023-05-11 00:48
大谷翔平敲出本季第8轟。（美聯社）

MLB／怎麼打的？大谷翔平本季第8轟 震撼美國球評

2023-05-10 20:59
詹姆斯(左)和約柯奇再度對決。（美聯社）

NBA／西區冠軍賽賽程出爐 金塊、湖人各拚「獨家成就」

2023-05-14 00:47

超人氣

更多 >
五種帳單 不要自動支付以免後悔

五種帳單 不要自動支付以免後悔
國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選
南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？

南加華人夫婦剝削員工還騙保 下場是？
她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚

她溺水亡、他酒瓶割頸…中國情侶裸死峇里島破案 網友震驚
美公民赴中國簽證費 月底漲價

美公民赴中國簽證費 月底漲價