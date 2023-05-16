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NBA／沒霍華德怎麼守約柯奇 湖人主帥：到他家綁架他

記者劉肇育／即時報導
湖人總教練漢姆。（Getty Images）
湖人總教練漢姆。（Getty Images）

湖人、金塊隊的西區總冠系列賽將在明天點燃戰火，也是兩隊相隔2年後再次爭奪西區冠軍，不過相較於2020年時仍有「魔獸」霍華德（Dwight Howard）負責給予金塊一哥約柯奇（Nikola Jokic）身體對抗壓力，湖人總教練漢姆（Darvin Ham）直言，今年將由戴維斯（Anthony Davis）扛起這個責任。

湖人與金塊2020年曾在泡泡園區中爭奪西區總冠軍，最終湖人以4：1擊敗金塊挺進冠軍賽，最終也順利奪冠；當年與金塊交手的系列賽中，湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）派出霍華德在第一線面對約柯奇，不斷對他施加身體對抗壓力，讓約柯奇該輪平均數據相較前幾輪明顯下滑，成為湖人取勝的一大關鍵。

不過今年陣中在缺少霍華德這樣大中鋒的情況下，該由誰來扛起對抗約柯奇的責任，總教練漢姆今天受訪時一度開玩笑表示，球隊的策略就是到約柯奇家門口將他綁走，不過他隨後也說：「大家都知道約柯奇是一名多麼偉大的球員，所以我們必須與他打混戰，戴維斯將會在開場時對位防守他，但同時我們也會有幾個不同球員一起承擔協防的責任，盡可能地讓他儘早失去平衡。」

漢姆強調，今年的湖人擁有一個多功能的陣容調配空間，雖然需要好好對待每一場比賽，但也不能在賽前做過多的猜測，以避免自亂陣腳，「我們有一些可靠的比賽計畫，並且參考了大量的影片，大家就看看我們的第一場比賽會是什麼樣子吧，在必要的時候我們也會隨時在比賽中做出調整。」

約柯奇本賽季雖然與年度MVP三連霸失之交臂，不過在季後賽前兩輪賽事中可說是完全展現自己的破壞力，尤其是在與太陽的系列賽中他繳出一張平均34.5分、13.2籃板、10.3助攻的平均大三元數據，與3年前在泡泡賽區相比，技術又成熟不少，將成為湖人必須跨越的最大難題。

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