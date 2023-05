NBA／湖人戴維斯頭部遭魯尼重擊 坐輪椅離開球場

湖人 10日以106:121不敵勇士 隊,令人擔憂的是,當家中鋒戴維斯(Anthony Davis)在比賽中被魯尼(Kevon Looney)的手重擊頭部,坐著輪椅離開球場,並傳出他有輕微腦震盪現象,而根據最新消息,已排除這可能,目前他狀況已逐漸恢復。

魯尼在爭搶籃板過程中,手直擊戴維斯臉部,他當下立刻痛苦抱頭,回到板凳席休息後臉色仍相當凝重,隨後確定無法回到場上。據現場記者海恩斯(Chris Haynes)消息指出,戴維斯最終坐著輪椅離開球場,賽後才會再進行評估。

湖人總教練漢姆(Darvin Ham)賽後受訪時表示,「戴維斯看起來還不錯。」而根據知名記者海恩斯(Chris Haynes)的最新消息,戴維斯初步診斷已排除腦震盪疑慮,至少不會因此缺席第六戰,湖人球迷可以鬆口氣了。

AD will NOT return after getting hit in the face by Kevon Looney. 5G P">pic.twitter.com/IIAMDR45GP