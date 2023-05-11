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NBA／柯瑞飆27分 勇士主場退湖人延長戰線

NBA／布朗森G5轟38分滅熱火 尼克拚出第6戰

記者曾思儒／綜合報導
第5戰布朗森（左）挺身而出轟下38分，尼克擊敗熱火延長戰線至G6。 (Getty Images)
第5戰布朗森（左）挺身而出轟下38分，尼克擊敗熱火延長戰線至G6。 (Getty Images)

系列賽陷入1比3絕對落後的尼克隊拒絕打包，10日第5戰布朗森（Jalen Brunson）挺身而出轟下38分，加上藍道（Julius Randle）和巴瑞特（RJ Barrett）各拿下24分和26分，三星聯手守護主場勝利，以112：103力退熱火，將戰局延長到第6戰。

來源：推特

尼克首節僅拿14分，但第二節在藍道連拿6分下打出單節36：23攻勢，包括1.1秒的逆轉三分彈，半場反取得50：47領先。

第三節巴瑞特、布朗森和藍道接連在外線開火，尼克打出一波11：0攻勢，領先最多打73：54，但熱火馬丁（Caleb Martin）、羅賓森（Duncan Robinson）找到外線準星，馬丁第三節的壓哨三分球助隊先將差距縮小到74：84，第四節熱火後衛羅瑞（Kyle Lowry）也加入外線開火行列，讓熱火最後3分鐘將差距縮小到100：103的一球差距。

2分37秒熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）2罰1中後差距再縮小到101：103，但尼克替補中鋒哈特史坦（Isaiah Hartenstein）搶下進攻籃板第一時間補灌，布朗森2罰也把握，尼克領先擴大到107：101，不料1分23秒尼克喊出暫停後卻出現發球5秒違例，讓熱火看到一線生機。

熱火先靠阿德巴約（Bam Adebayo）灌籃追近比分，51.6秒再送巴瑞特上罰球線，他2罰命中為球隊攻下保險分，

尼克三星聯手轟下88分，布朗森和葛萊姆斯（Quentin Grimes）更是打滿全場；巴特勒仍攻下全隊最高19分，但12投僅中5，阿德巴約18分、板凳出發的羅賓森三分球10投5中貢獻17分。

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