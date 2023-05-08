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NBA／42分+逆轉3分彈 哈登復活 76人延長賽氣走綠衫軍 扳平戰局

體育新聞組／綜合報導
哈登轟下全場最高42分，還在延長賽結束前19秒砍進致勝三分球，幫助76人1分險勝塞爾蒂克。 Getty Images
哈登轟下全場最高42分，還在延長賽結束前19秒砍進致勝三分球，幫助76人1分險勝塞爾蒂克。 Getty Images

費城76人隊明星後衛哈登（James Harden）7日轟下全場最高42分，還在延長賽結束前19秒砍進致勝三分彈，幫助球隊116：115驚險擊敗波士頓塞爾蒂克隊，NBA季後賽次輪2勝2負扳平戰績。

來源：YouTube

塞爾蒂克此役差點能靠史馬特（Marcus Smart）第4節的最後一擊獲勝，當時他在三分線外出手命中，但時間已經走完，因此進球不算。

76人此役獲勝最大功臣無疑是哈登，這是他在這個系列賽第2次得分達40大關。

賽後哈登說：「我很努力去打，最大的關鍵就是保持積極，今晚真是生死一瞬間。」

哈登在系列賽第2戰、第3戰一共只拿28分，但此役復活，及時找回投籃手感，幫助球隊在驚濤駭浪中留下勝利。

76人上半場取得9分領先，第3節兩隊各拿33分平分秋色，第4節塞爾蒂克迎頭趕上，在波格登（Malcolm Brogdon）砍進三分球後，塞爾蒂克握有5分領先。此時哈登先進球，塔克（P.J Tucker）再完成「3分打」將比分逼平。

史瑪特在比賽剩下不到1分鐘時，兩罰俱中讓塞爾蒂克兩分超前，之後霍福特（Al Horford）還賞了安比德（Joel Embiid）一記麻辣鍋，不過馬克西（Tyrese Maxey）為76人搶下關鍵進攻籃板，哈登更在最後16.1秒切入後拋投得手，以107比107扳平比數，並把比賽逼進延長。

泰托姆（Jayson Tatum）延長賽剩下38.1秒時飆進一記三分彈，塞爾蒂克115：113領先，眼看又有機會可以在系列賽取得3勝1負聽牌優勢。

不過那一球頗具爭議，因為泰托姆看起來像是推倒了馬克西，那有被判進攻犯規的空間，但裁判終究沒有響哨，塞爾蒂克領先兩分，因此看到贏球希望。

哈登顯然不肯認輸，他抓到機會並毫不猶豫的出手，助76人拿下最終勝利。

費城 季後賽 波士頓

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