NBA／太陽全場僅87分 約柯奇飆39分率金塊逆轉奪2連勝

約柯奇(右)狂攻39分。(路透)

NBA金塊隊系列賽首戰外線爆發，輕取太陽隊。儘管今天外線失靈，但約柯奇（Nikola Jokic）上演飆分秀，個人獨得39分，外加凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）末節外線爆發，終場以97：87擊敗太陽，系列賽取得2：0領先。

上半場雙方呈現打鐵大戰，金塊三分球13投3中，太陽三分球17投4中，因此比賽形成肉搏戰。儘管太陽未獲得任何罰球，但布克（Devin Booker）一枝獨秀砍下17分，率太陽以42：40領先。

第三節約柯奇大爆發狂砍18分，布克則攻下14分作為回應，太陽控衛保羅（Chris Paul）本節因鼠蹊部緊繃退場，離開本場比賽。杜蘭特（Kevin Durant）手感不佳還陷入犯規麻煩。

末節金塊射手凱威爾波普挺身而出，狂飆3顆三分球，反觀太陽少了保羅的組織，進攻持續毫無章法，讓金塊打出25：10的攻勢，鎖定比賽勝利。

BACK-TO-BACK KCP TRIPLES.



Nuggets lead by 3 in Q4 ‼️



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約柯奇全場狂攻39分15籃板，葛登（Aaron Gordon）拿下16分，凱威爾波普14分。太陽的部分，布克攻下35分6助攻，杜蘭特24分8籃板，三分球12投僅2中。保羅退場前拿下8分6助攻5籃板。