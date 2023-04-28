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NBA／自家人也看衰？老鷹主場險被借去開唱 泰托姆「道歉」了

聯合新聞網／即時報導
NBA塞爾蒂克隊球星泰托姆（前右）帶領球隊淘汰老鷹隊後，向歌手珍娜傑克森「致歉」，沒能早點把對手解決，害她演唱會須改期。（Getty Images）
NBA塞爾蒂克隊球星泰托姆（前右）帶領球隊淘汰老鷹隊後，向歌手珍娜傑克森「致歉」，沒能早點把對手解決，害她演唱會須改期。（Getty Images）

NBA老鷹隊主場州立農業球館（State Farm Arena）日前被發現在首輪第六場的時間，已安排了「流行樂壇天后」珍娜傑克森（Janet Jackson）的表演，也讓塞爾蒂克隊巨星泰托姆（Jayson Tatum）今日在此獲勝後，忍不住向她道歉。

或許是連自家人都不看好能撐過第五戰，根據Bleacher Report報導，在州立農業球館的活動安排中，珍娜傑克森的演唱會已明確被標為27日晚上7時45分，老鷹對塞爾蒂克賽事卻是同日的TBD（待決定）。由於時間必然衝突，因此能看出在租借場館時，主辦方是以「這天不會有比賽」為前提。

沒想到，老鷹第五戰在被看衰的情況下，靠著楊恩（Trae Young）成功將比賽帶回亞特蘭大，也迫使珍娜傑克森必須推遲表演日程。對此，今天親手將老鷹淘汰的泰托姆，於賽後採訪幽默地回應，「我想對珍娜傑克森道歉，應該要在波士頓就拿下系列賽的，害他得要延後演出，但我們今天把事情搞定了！」

在老鷹遭到塞爾蒂克以4：2淘汰後，州立農業球館也將和球隊一同迎來一段不短的假期，傑克森也能如願以償站上舞台，不必再擔心受到賽程影響。

「流行樂壇天后」珍娜傑克森原訂27日晚間在NBA老鷹隊主場州立農業球館開唱，但因...
「流行樂壇天后」珍娜傑克森原訂27日晚間在NBA老鷹隊主場州立農業球館開唱，但因比賽來到第六戰，回到老鷹主場而延期。（美聯社）

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