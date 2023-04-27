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NBA／浪花兄弟聯手轟56分退國王 勇士2連敗後3連勝聽牌

記者曾思儒／綜合報導
柯瑞、湯普森聯手轟56分。（Getty Images）
柯瑞、湯普森聯手轟56分。（Getty Images）

前一戰左手食指骨折，國王頭號得分手福克斯（De'Aaron Fox）26日第5戰仍先發上陣，首節三分球更3投3中，帶動全隊12投8中的三分線瘋狂攻勢，但衛冕軍勇士隊「浪花兄弟」柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）再聯手轟56分，繼續板凳出賽的格林（Draymond Green）更攻下近4年季後賽新高的21分，加上維金斯（Andrew Wiggins）20分挹注，以123：116踢館成功，2連敗後3連勝。

柯瑞26日攻下31分，湯普森三分球11投5中拿25分，團隊就有4人得分超過20分；勇士中鋒魯尼（Kevon Looney）26日再抓下22籃板，加入勇士傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）和舍蒙德（Nate Thurmond）行列，成為隊史第3位在同個季後賽系列賽有連續20籃板演出的球員。

格林第2戰踩沙波尼斯（Domantas Sabonis）遭聯盟禁賽一場，缺陣的第3戰勇士外線大爆發射下國王，讓他建議教練柯爾（Steve Kerr）維持勝利模式的先發陣容；勇士第4戰以1分差追平系列賽後，26日第5戰仍維持波爾（Jordan Poole）先發、格林板凳上場的配置。

首節主場的國王幾乎彈無虛發，團隊12投8中的三分球寫下聯盟紀錄，不過勇士在柯瑞領軍下仍以33：36緊咬比數；第二節換湯普森挺身而出，他在球隊44：50落後下先飆3記三分彈，格林再完成「3分打」，助勇士打出一波12：0猛攻，半場打完反以60：56領先。

第三節勇士小裴頓（Gary Payton II）和維金斯也開火，助勇士三節打完取得99：90優勢，第四節最多更以105：93領先，但國王蒙克（Malik Monk）個人獨拿8分下率隊打出10：2反撲，差距回到103：107；勇士喊出暫停後沒能止血，沙波尼斯2罰得手後追到106：107，但勇士格林、柯瑞和湯普森接連進球為勇士維持住領先，柯瑞最後22秒完成「3分打」後勇士領先已達122：114，最終就以123：116帶走勝利。

勇士今年以西區第6種子身份進入季後賽，前2戰客場都敗給第3種子國王，但連敗後取得3連勝，在7戰4勝制的系列賽先取得「聽牌」優勢，最快將在周五進行的第6戰拿到晉級門票。

福克斯帶傷上陣拿24分仍是全隊最高，蒙克和沙波尼斯各21分。國王首節外線12投8中，但後三節23投僅2中。

勇士 柯瑞 季後賽

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