我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

副州長康伊蓮宣布競選紐森遺缺 若勝出將成加州首位女州長

又非隨機殺人 舊金山北岸區槍擊1死4傷 華埠就在附近

NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝灰熊聽牌

聯合新聞網／即時報導
詹姆斯攻下22分20籃板。（美聯社）
詹姆斯攻下22分20籃板。（美聯社）

湖人與灰熊季後賽首輪系列戰來到第4場，38歲的詹姆斯（LeBron James）宛如20歲年輕小夥子在關鍵時刻頻頻使出招牌「坦克切」，不僅成功將比賽帶入延長賽，更親手終結對手客場贏球希望。湖人最終以117：111勝出，系列賽取得3比1聽牌。

灰熊上一戰被湖人首節打出35比9的瘋狂攻勢，本場灰熊開局仍手感不佳，第二節曾陷入15分落後。不過貝恩（Desmond Bane）這一節尾聲領銜打出14比1的攻勢，半場打完追到52：54。下半場雙方易籃再戰，7分07秒莫蘭特（Ja Morant）妙傳給提爾曼（Xavier Tillman）灌進2分，取得領先，第三節最後13秒兩隊戰成平手，莫蘭特切入暴扣取得領先。

末節比賽形成拉鋸戰，最後關頭傑克森（Jaren Jackson Jr.）賞出關鍵火鍋，莫蘭特拿球快速推進，面對兩人防守，背後妙傳給貝恩，灰熊取得2分領先。暫停回來後，詹姆斯使出招牌「坦克切」再度追平，時間剩0.8秒。灰熊最後一擊的機會交給莫蘭特，慘遭戴維斯（Anthony Davis）封阻，進入延長賽。

延長賽戴維斯展現禁區影響力，湖人取得優勢。最後29.4秒詹姆斯再度切入得手，取得5分領先。儘管最後灰熊射手肯納德（Luke Kennard）射進三分球，但為時已晚，湖人成功收下勝利。

詹姆斯全場拿下22分20籃板7助攻，里夫斯（Austin Reaves）23分，戴維斯12分11籃板4阻攻。灰熊的部分，貝恩攻下36分7籃板，莫蘭特19分7助攻，傑克森14分14籃板5阻攻。

下一戰將回到曼菲斯進行，沒有退路的灰熊將要全力避免見證紫金軍團的「老七傳奇」。

湖人 NBA 季後賽

上一則

NBA／無敵巴特勒飆56分破紀錄 熱火逆轉公鹿強勢聽牌

下一則

場邊人語／天時地利 紐約得意

延伸閱讀

NBA／布魯克斯不滿被貼「惡棍」標籤 曝與詹姆斯神秘對話

NBA／布魯克斯不滿被貼「惡棍」標籤 曝與詹姆斯神秘對話
NBA／季後賽22歲前5次破30分 愛德華史上僅次詹姆斯

NBA／季後賽22歲前5次破30分 愛德華史上僅次詹姆斯
NBA／灰熊首節陷天坑 莫蘭特45分難擋湖人雙星合體搶勝

NBA／灰熊首節陷天坑 莫蘭特45分難擋湖人雙星合體搶勝
NBA／莫蘭特獲准先發出賽 第3戰作客洛杉磯力戰湖人

NBA／莫蘭特獲准先發出賽 第3戰作客洛杉磯力戰湖人

熱門新聞

NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

2023-04-23 05:11
梅西演繹路易威登Horizon行李箱形象廣告「Horizons Never End」。(圖:路易威登提供)

足球／梅西代言LV行李箱 網：腿長180公分

2023-04-17 08:36
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／踩人肚子遭驅逐 格林喊冤：我不是靈活的人

2023-04-18 07:20
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

2023-04-18 11:35
樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影

李多慧搶成員鋒頭？啦啦隊友曝她私下行徑

2023-04-20 11:27

超人氣

更多 >
喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套

喜萊莉‧柯林頓投書紐時：麥卡錫正中習近平圈套
回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄

回家啃老 Z世代、千禧世代毀了爸媽積蓄
全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣

全國收視最高黃金主播卡爾森 與福斯新聞分道揚鑣
洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔

洛縣阿市雙屍命案死者姓名公布 都是華裔
連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅

連鎖餐廳「認錯」：熱賣商品無骨雞翅不是雞翅