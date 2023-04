NBA／詹皇關鍵「坦克切」狂砍雙20 湖人OT險勝灰熊聽牌

湖人 與灰熊季後賽 首輪系列戰來到第4場,38歲的詹姆斯(LeBron James)宛如20歲年輕小夥子在關鍵時刻頻頻使出招牌「坦克切」,不僅成功將比賽帶入延長賽,更親手終結對手客場贏球希望。湖人最終以117:111勝出,系列賽取得3比1聽牌。

灰熊上一戰被湖人首節打出35比9的瘋狂攻勢,本場灰熊開局仍手感不佳,第二節曾陷入15分落後。不過貝恩(Desmond Bane)這一節尾聲領銜打出14比1的攻勢,半場打完追到52:54。下半場雙方易籃再戰,7分07秒莫蘭特(Ja Morant)妙傳給提爾曼(Xavier Tillman)灌進2分,取得領先,第三節最後13秒兩隊戰成平手,莫蘭特切入暴扣取得領先。

末節比賽形成拉鋸戰,最後關頭傑克森(Jaren Jackson Jr.)賞出關鍵火鍋,莫蘭特拿球快速推進,面對兩人防守,背後妙傳給貝恩,灰熊取得2分領先。暫停回來後,詹姆斯使出招牌「坦克切」再度追平,時間剩0.8秒。灰熊最後一擊的機會交給莫蘭特,慘遭戴維斯(Anthony Davis)封阻,進入延長賽。

LEBRON JAMES TIES IT IN THE FINAL MOMENTS.



MEM/LAL HEADING TO OVERTIME ON TNT 🗣 pic.twitter.com/mSagnUs8NM