NBA／勇士晉級須破客場魔咒 柯瑞：希望就是第5戰

在23日勇士 險勝國王的比賽中,柯瑞 (Stephen Curry)奮戰43分鐘,22投11中包括5記三分球,獨拿32分5籃板4助攻。

根據統計,這是柯瑞職業生涯中第61次在季後賽單場至少命中5記三分,刷新自己所保持的NBA 歷史紀錄。

排在柯瑞後面的正好是好搭檔湯普森(Klay Thompson),累積34次,之後依序為艾倫(Ray Allen)的21次、哈登(James Harden)的19次、里拉德(Damian Lillard)的16次。此外,柯瑞生涯季後賽已經累積39次單場至少30分外加5記三分球,而第2名和第3名的哈登、湯普森加總起來也不過30次

勇士2連敗後成功捍衛主場,將系列賽扳平,接下來勇士又將前往沙加緬度作客,客場一條蟲的魔咒能否擺脫,勢必牽動兩隊的晉級之路。

「我們知道我們必須得在客場贏一場比賽才能夠晉級。這場比賽我想最好就是第5戰了。」柯瑞說。

賽後柯爾(Steve Kerr)也談到柯瑞上場時間的問題。「我也想要減少他的上場時間,但每場比賽都會遇到不同情況。柯瑞今天打得很出色,國王在第四節初也帶給我們很大壓力。」

「也因為如此,我沒辦法讓柯瑞在第四節中段休息,這也增加了他的上場時間。當然他很強勢地終結比賽。下一場比賽是在兩天之後,我們將有足夠的時間休息。」

