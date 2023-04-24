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NBA／勇士晉級須破客場魔咒 柯瑞：希望就是第5戰

記者蔡佳霖／即時報導
柯瑞盼破除客場一條蟲魔咒。（美聯社）
柯瑞盼破除客場一條蟲魔咒。（美聯社）

在23日勇士險勝國王的比賽中，柯瑞（Stephen Curry）奮戰43分鐘，22投11中包括5記三分球，獨拿32分5籃板4助攻。

根據統計，這是柯瑞職業生涯中第61次在季後賽單場至少命中5記三分，刷新自己所保持的NBA歷史紀錄。

排在柯瑞後面的正好是好搭檔湯普森（Klay Thompson），累積34次，之後依序為艾倫（Ray Allen）的21次、哈登（James Harden）的19次、里拉德（Damian Lillard）的16次。此外，柯瑞生涯季後賽已經累積39次單場至少30分外加5記三分球，而第2名和第3名的哈登、湯普森加總起來也不過30次

勇士2連敗後成功捍衛主場，將系列賽扳平，接下來勇士又將前往沙加緬度作客，客場一條蟲的魔咒能否擺脫，勢必牽動兩隊的晉級之路。

「我們知道我們必須得在客場贏一場比賽才能夠晉級。這場比賽我想最好就是第5戰了。」柯瑞說。

賽後柯爾（Steve Kerr）也談到柯瑞上場時間的問題。「我也想要減少他的上場時間，但每場比賽都會遇到不同情況。柯瑞今天打得很出色，國王在第四節初也帶給我們很大壓力。」

「也因為如此，我沒辦法讓柯瑞在第四節中段休息，這也增加了他的上場時間。當然他很強勢地終結比賽。下一場比賽是在兩天之後，我們將有足夠的時間休息。」

柯瑞 勇士 NBA

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