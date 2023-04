NBA／約柯奇大三元助金塊3連勝聽牌 馬龍：不想回丹佛

金塊當家中鋒約柯奇(Nikola Jokic)21日面對雙塔13投9中,繳出20分12助攻11籃板的全能數據,完成生涯季後賽 第7次大三元,在季後賽歷史所有中鋒球員中僅次於張伯倫(Wilt Chamberlain)的9次。

除了約柯奇的強勢演出外,波特 (Michael Porter Jr.)17投10中拿下25分9籃板,穆雷(Jamal Murray)得到18分9助攻6籃板;葛登(Aaron Gordon)和凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)各拿到14分。團隊均衡貢獻的金塊最終以120比108再次擊敗灰狼,成為76人之後,聯盟第2支在系列賽3連勝聽牌的球隊。

根據統計,金塊前一次在系列賽取得3比0領先,已經要追溯到2009年第二輪對獨行俠,當時他們是以4勝1敗淘汰對手。

Nikola Jokic with the footwork 🌪



He's got a triple-double with 18 PTS, 10 REB, 10 AST as DEN leads in Q4.



ESPN | NBA Playoffs?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/vJEe4DmpoZ