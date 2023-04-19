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NBA／泰托姆砍29分 綠衫軍捕鷹2連勝

體育新聞組／綜合報導
泰托姆（上）拿下29分，助塞爾蒂克取得二連勝。 （歐新社）
泰托姆（上）拿下29分，助塞爾蒂克取得二連勝。 （歐新社）

東區季後賽首輪塞爾蒂克與老鷹隊18日展開第2戰，綠衫軍在第二節拉開比分後一路領先，最終以119：106輕取老鷹，系列賽取得2：0領先。

來源：推特

老鷹首節相當有競爭力，不過綠衫軍板凳暴徒波格登（Malcolm Brogdon）投進壓哨大號三分彈，幫助球隊取得3分領先。第二節綠衫軍延續氣勢，在泰托姆（Jayson Tatum）單節14分的領軍下，將分數擴大至雙位數，半場以61：49領先。

第三節塞爾蒂克仍火力全開，取得20分領先，但老鷹不輕易投降，打出15：4的攻勢試圖反擊。不過末節綠衫軍再度有人挺身而出，後衛懷特（Derrick White）單節狂攻14分，分差一度來到22分，也讓比賽失去懸念。

泰托姆全場拿下29分10籃板6助攻，懷特26分7籃板，布朗（Jaylen Brown）也挹注18分。老鷹的部分，墨瑞（Dejounte Murray）攻下29分6籃板6助攻，楊恩（Trae Young）24分6助攻，杭特（De'Andre Hunter）18分12籃板。

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