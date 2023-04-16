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NBA／快艇前四戰打1休1 喬治不爽爆粗口：聯盟是狗屎

體育新聞組／ 綜合報導
喬治不滿聯盟對快艇季後賽首輪的賽程安排。 （路透資料照片）
喬治不滿聯盟對快艇季後賽首輪的賽程安排。 （路透資料照片）

NBA附加賽正式結束，東西區八強正式出爐，聯盟也公布季後賽首輪賽程，不過喬治(Paul George)顯然不太開心，因為快艇前四戰賽程休息天數最少，讓他冒著被罰款的風險爆粗口批評聯盟的安排是「狗屎」。

攤開聯盟公布的季後賽首輪賽程，不難理解喬治的憤怒，8組對戰組合只有快艇vs.太陽的系列賽前四戰都僅間隔一天，而共有4組系列賽前兩戰是打1休2，包含公鹿vs.熱火、塞爾蒂克vs.老鷹、騎士vs.尼克與湖人vs.灰熊，另外3組也至少有一次2天休息，快艇無疑擁有最艱難的賽程。

而《ClutchPoints》記者Tomer Azarly還在推特上指出，對快艇更糟的是，根據開打時間，快艇在第三與第四戰間只有38小時能休息，即便是主場作戰無須移動，在強度極高的季後賽，對球員來說確實是過於緊湊。

喬治在錄製Podcast時被問到賽程問題，就毫不掩飾的表示聯盟「就是對快艇有意見」，甚至爆粗口說：「這真的是狗屎，這聯盟『他X的』對我們不友善很久了，如果不管商業利益，我們絕對能多休息幾天。」

事實上若能擁有較鬆散的賽程，對快艇與喬治來說更為有利，他因為膝蓋傷勢確定趕不上季後賽第一戰，不過仍有機會在系列賽中途回歸，只是如今的賽程安排打壞了如意算盤。

無論如何，快艇與太陽都得面對前四戰打1休1的狀況，著實考驗雙方的陣容深度與主力體能恢復狀況，「時間管理」意外成為這系列賽的變數。

快艇 季後賽 湖人

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